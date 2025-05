Pd al congresso. Farinelli si ricandida

Michele Farinelli annuncia la sua ricandidatura a segretario del Partito Democratico di Comacchio in vista del congresso cittadino del 31 maggio. Una decisione maturata, come spiega lo stesso Farinelli, "nel caos del 2025, locale, nazionale e globale", per continuare un progetto politico che guarda alle amministrative del 2026. "Viviamo anni difficili, segnati da personalismi, divisioni e da un populismo che trasforma la paura in consenso – afferma –. Noi abbiamo scelto un’altra strada: quella della responsabilità, del confronto e dell’impegno concreto. Con umiltà e determinazione". Il congresso si terrà sabato al circolo Pd di San Giuseppe (via Lido di Pomposa 31). I lavori inizieranno alle 15:,30 con l’intervento del capogruppo Pd in Regione Paolo Calvano, seguito dalle relazioni del segretario regionale uscente Luigi Tosiani e dello stesso Farinelli, che presenterà la propria mozione.