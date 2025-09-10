Pd, al via la festa dell’Unità. Tra i big anche Schlein e Bersani. Zerbini: "Da qui il nuovo corso"

Ciò che sarà, più di ciò che è stato. L’ambizione e lo sguardo sono proiettati alla costruzione "di un’alternativa a chi, tanto a Roma quanto a Ferrara, non dà risposte ai cittadini". È il primo, importante, tassello di un mosaico che porta più o meno in filigrana una data: 2029. La segretaria comunale del Pd, Giada Zerbini, per presentare la festa dell’Unità che si terrà dal 12 al 21 settembre sul baluardo di IV Novembre sguaina un vocabolario politico identitario che sa di rivalsa. "Ripartiamo dal Gad: questa sarà una festa inclusiva, uno spazio di idee, di confronto, ma soprattutto di ascolto dei tanti problemi che i cittadini denunciano e che non sono stati ascoltati". Proprio il quartiere tra i più problematici della città, simbolo della vittoria del centrodestra, tornerà a ospitare il Pd. Una scelta coraggiosa attraverso la quale, per dirla con le parole di Zerbini, "stiamo preparando il nuovo corso del partito ferrarese". Oltre un centinaio i volontari impegnati ad animare una rassegna che propone piatti – sia sul piano culinario, che sul piano culturale e politico – per ogni palato. Dopo l’inaugurazione, il 12, spazio al dialogo tra Zerbini e il criminologo di Oxford Federico Varese. Poi, alle 21, l’appuntamento è con il presidente della Regione Michele de Pascale. Il giorno successivo una carrellata su temi di attualità nel dibattito (dalla mobilità alla qualità della vita, passando per le scelte urbanische) che vedrà protagonisti i consiglieri comunali, assieme a Maurizio Ravani (Sunia), l’architetto Beatrice Querzoli, Sofia Gualandi (Adi) e Roberto Zapparoli. Due gli appuntamenti promossi dalle Donne Democratiche (il primo alle 21 del 13 con Susanna Camusso e coordinato dalla consigliera regionale dem, Marcella Zappaterra), il secondo con, tra le altre, Francesca Valeri (Università di Verona). Le riflessioni sullo sviluppo saranno affidate al panel con Patrizio Bianchi (alle 18.30 del 14 settembre). I big non mancheranno. C’è attesa per la segretaria nazionale Elly Schlein, il 18 settembre alle 19. Mentre il giorno prima, oltre al panel sulle droghe con il docente Andrea Pugiotto e il presidente onorario della società della Ragione Franco Corleone, alle 21 è prevista la presentazione dell’ultimo libro di Pier Luigi Bersani. Sempre alla stessa ora del giorno prima, ospiti sul palco l’eurodeputato, Stefano Bonaccini assieme al capogruppo Pd in Regione, Paolo Calvano. Si parlerà di lavoro il 20 settembre alle 18.30 nel panel moderato dal capo della redazione del Carlino, Cristiano Bendin con Maria Cecilia Guerra (deputata Pd), Giovanni Paglia (assessore regionale), Daniele Bertarelli (Legacoop), l’imprenditore di Confartigianato Andrea Lazzari e il segretario della Uil Massimo Zanirato. La regia della festa quest’anno, è tutta al femminile. Oltre a Zerbini, anche la consigliera Sara Conforti e Ilaria Baraldi. Proprio quest’ultima, portavoce delle donne dem, tiene a chiarire un punto. "Dopo anni di festa a Ponte – scandice – abbiamo scelto di tornare in Gad. È una scommessa. Ciò però non significa che abbiamo abbandonato Ponte". In poco più di un mese, aver messo assieme la festa ha rappresentato uno sforzo non banale. "Abbiamo lavorato intensamente – chiude Baraldi – per poter offrire momenti di riflessione su temi di grande attualità, allargando lo spettro anche oltre le mura cittadine. E, in definitiva, siamo riusciti a portare tantissimi relatori di grande levatura". Non mancherà anche un momento di approfondimento, come sottolinea Mario Castelluzzo (membro della segreteria), dedicato al tema dell’antifascismo. "Abbiamo cercato – spiega – di volare alto, con contributi significativi attorno alla figura di Matteotti". L’appuntamento è il 15 settembre.