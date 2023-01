"Pd-Articolo Uno, il nostro è un percorso costituente"

Più che un congresso, quello che il Pd e Articolo Uno, unitamente ad altre forze politiche e associative aderenti stanno portando avanti in questi mesi, è un percorso costituente. Nelle settimane scorse molteplici sono stati gli appuntamenti che hanno offerto importanti contenuti a questa discussione e diversi gli strumenti utilizzati per giungere alla stesura della Carta dei Valori.

È stato composto un ampio gruppo di lavoro politico nazionale, che ha potuto assumere come indicazione orientativa i risultati di un questionario on line sottoposto agli iscritti e a tutti coloro i quali fossero intenzionati ad esprimersi. Le numerose assemblee pubbliche di approfondimento, possiamo dirlo, hanno fornito suggestioni davvero preziose. Un lavoro notevole che ha visto la partecipazione di decine di migliaia di persone (solo il questionario ha registrato quasi 20.000 risposte). La Provincia di Ferrara non si è sottratta alla realizzazione di un percorso inclusivo che ha trovato espressione nelle 5 assemblee territoriali, dove centinaia di partecipanti ci hanno regalato suggerimenti e sollecitazioni. Tuttavia il nostro sforzo non si è esaurito, l’impegno a proseguire questa fase trasformativa anche dopo le primarie è condiviso, poiché il nostro scopo non può coincidere con l’individuazione di una guida, ma è volto allo costruzione di un nuovo partito che rappresenti una prospettiva per questo Paese e un’autentica alternativa alla visione retrograda e oscurantista della destra più eversiva degli ultimi decenni. Per tale ragione il Partito Democratico di Ferrara e Articolo Uno hanno inteso promuovere un ulteriore momento dedicato a questa prima fase conclusasi con l’approvazione della Carta dei Valori nel corso dell’assemblea costituente dello scorso sabato. Pertanto vi aspettiamo oggi, alle 18, nella Sala macchine della Factory Grisù, per introdurre il nuovo manifesto e dialogare con Luigi Tosiani (Segretario Regionale Pd Emilia-Romagna), l’onorevole Roberto Speranza e Vasco Errani di Articolo Uno, introdotti dai saluti di Nicola Minarelli e Irene Bregola rispettivamente Segretari Provinciali di Pd e Articolo Uno. Ricordiamo inoltre che dal 3 febbraio inizieranno i congressi nei circoli che termineranno poi con le primarie, estese ai non iscritti, del 26 febbraio, per l’elezione del della nuovoa segretarioa.

Unione Provinciale Pd

Articolo 1 Ferrara