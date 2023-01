Pd, attivati i comitati pro Bonaccini e Schlein

CENTO

Primarie Pd per scegliere il nuovo segretario: anche a Cento sono nati il comitato a sostegno di Stefano Bonaccini e quello per Elly Schlein. Promotore e coordinatore del gruppo pro Bonaccini, l’ex segretario locale Pd Ivan Greghi, con la sottoscrizione del sindaco Edoardo Accorsi, la consigliera comunale e provinciale Rosa Sandoni e il consigliere comunale Alessandro Cortesi. "Ha portato la regione ad essere un’avanguardia in termini di industria, sanità e istruzione- dice Greghi - Il Pd necessita di una figura come la sua. Non si può perdere occasione di avere guida politica chi in questi anni ha messo in campo competenza e passione costruendo un modello politico in grado di generare un virtuoso modello di governo". Tra gli aderenti del gruppo pro Schlein, invece, Mattia Franceschelli, segretario e capogruppo Pd Cento e i consiglieri comunali Paola Bergamini, Giacomo Longo, Vittorio Prendin, Nicol Tatti, Matteo Resca e l’assessore Silvia Bidoli. "Oltre 20 persone hanno già aderito a cominciare da amministratori locali, iscritti Pd e simpatizzanti. Uniamo le forze progressiste e voltiamo pagina con il passato – dicono – la appoggiamo perché è una candidata giovane, innovativa, per un maggiore cambiamento rispetto al passato, la necessità di ricambio della classe dirigente nazionale e un Pd più dinamico".