Pd, Bonaccini vince con il 56% Ma Schlein è prima nel capoluogo

di Federico Di Bisceglie Si afferma Stefano Bonaccini, ma Schlein in città stravince. I risultati delle primarie, complessivamente, a livello territoriale confermano quando emerso dal voto degli iscritti. Il governatore fa breccia è si attesta sul 56%, mentre la deputata si ferma al 44%. Tuttavia, nel capoluogo e in particolare in alcuni seggi (galleria Matteotti e Gad), Elly Schlein si afferma con un poderoso scarto. Il dato del Comune di Ferrara: Bonaccini 1.808 voti, Schelin 2.245 preferenze. Ma ripercorriamo la giornata. Al seggio di galleria Matteotti le code sono iniziate di buon mattino. I commenti sono tutti più o meno positivi. Per l’appuntamento delle primarie la parola chiave è "partecipazione". Che è stata l’esortazione arrivata da entrambe le parti, specie negli ultimi giorni. "Il tempo da lupi non ha certo fermato il nostro entusiasmo: c’è tanta gente che ha scelto di dire la propria", dice un ragazzo di una volta in fila al seggio. Si intravedono volti di militanti di lungo corso, di simpatizzanti e di semplici cittadini che si riconoscono nel Partito Democratico. Tra loro, sotto la galleria, anche l’ex sindaco Tiziano Tagliani e la vicesegretaria dell’unione comunale, Ornela Sejdini. L’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, dopo aver espresso...