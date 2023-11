Pd, cambio al vertice. Alessandro Cortesi è il nuovo segretario

Cambio al vertice del Pd di Cento. A prendere il posto del segretario comunale uscente Mattia Franceschelli, che è anche capogruppo in consiglio comunale, è stato Alessandro Cortesi. Classe 2003, è attualmente consigliere comunale nella lista di maggioranza Pd e più giovane consigliere della storia di Cento. A ottobre 2022, insieme a Franceschelli, era stato presente all’evento organizzato a Roma da Brando Benifei, capo delegazione del Pd al parlamento europeo, ‘CoraggioPd’, una chiamata a raccolta di giovani, amministratori e rappresentanti di associazioni per una grande assemblea e il rilancio del Partito Democratico. Alle ultime primarie per la segreteria nazionale si era esposto pubblicamente sostenendo Stefano Bonaccini.