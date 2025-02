Pd compatto contro il bilancio: "Sbagliato aumentare l’Irpef. Ignorate le nostre proposte"

di Federico di BisceglieLa brigata dei consiglieri dem è schierata (quasi) al completo. Il Bilancio preventivo è stato approvato l’altro giorno. Ma gli esponenti del Pd vogliono ribadire la contrarietà "a un bilancio che lascia forti dubbi sulla tenuta dell’ente in futuro". Il capogruppo Massimo Buriani cerchia i "dati poco chiari" sui quali "avremmo voluto vederci chiaro, benché non ce ne sia stata data la possibilità". Quattro le "ragioni del no". La prima è, appunto, legata al fatto che "nei 51 milioni che il Comune ha destinato a spese per attività di servizi e altre spese a partire dai trasferimenti a enti e fondazioni partecipate. Oltre ad alcuni elementi imprevisti, come l’aumento del costo energetico, sui quei 51 milioni si poteva lavorare diversamente". E, aggiunge, "non si doveva arrivare ad aumentare indiscriminatamente l’addizionale Irpef portandola al massimo consentito". Una misura fiscale che "in una situazione di congiuntura economica sfavorevole, è del tutto fuori luogo e colpirà le famiglie più fragili". Il secondo motivo è legato al fatto che "abbiamo il dubbio che il maggior prelievo fiscale possa essere destinato ad alimentare la comunicazione, i festival, la propaganda e i trasferimenti agli enti". In terzo luogo, il Pd denuncia una mancanza di coerenza tra gli intendimenti del Dup e il bilancio. "Basta pensare – prosegue Buriani – che per la formazione professionale non ci sono risorse, per il sostegno all’occupazione ci sono solo 13 mila euro e per il settore agricolo non sono previsti contributi". Da ultimo, il capogruppo denuncia che da parte dell’amministrazione "non c’è stata alcuna attenzione alle proposte avanzate da noi". Sara Conforti e Davide Nanni scorrono le risoluzioni che hanno presentato (con Enrico Segala e Matteo Proto). Se Anna Chiappini denuncia il "forte stato di degrado in cui versa la scuola Tasso", Nanni eccepisce che il Bilancio "non ha una visione di prospettiva" a maggior ragione "sulle piccole imprese e sulla programmazione". Fra l’altro, stigmatizza, "checché se ne dica, i dati sulla parte corrente della spesa non ci sono stati forniti in tempi congrui per poterli studiare". Motivo per il quale "non abbiamo ripresentato l’emendamento (sul patrimonio edilizio popolare) dichiarato inammissibile per due cavilli procedurali". Anche Nanni si dice "preoccupato per la tenuta dell’ente" il cui bilancio – per parte corrente – "si regge esclusivamente sulla previsione di un maggior gettito derivante dall’aumento delle tasse ai ferraresi". Dalle "fognature di Montalbano" alla "mensa scolastica di Fondoreno", passando per "i parcheggi e l’aumento della tassa di soggiorno", Conforti esprime il suo disappunto. "In questi mesi non ci siamo risparmiati – spiega – ricucendo rapporti con associazioni di categoria, sindacati e cittadini che attraverso il nostro lavoro hanno avanzato richieste. Eppure, sono state tutte bocciate". Oltre a pretendere che il maggior gettito derivante dell’imposta di soggiorno "vada reinvestito nella filiera turistica" Conforti chiude sottolineando che "per sostenere le botteghe storiche non basta tagliare nastri, ma occorre investire". Leonardo Fiorentini (civica Anselmo) puntualizza che "si aumentano le spese di staff di sindaco e assessori e con le multe si colpiscono i pensionati".