"Pd, comunità energetiche al palo. Non si sa più nulla del progetto"

"Sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) siamo al palo". È questa la constatazione del segretario del Partito Democratico di Comacchio Michele Farinelli, critico nei confronti dell’amministrazione comunale per "il mancato avanzamento del progetto". Come riportato da Farinelli, "era l’aprile del 2022 quando il Consiglio Comunale approvò all’unanimità una mozione di impegno sul tema delle comunità energetiche – ricorda –. Le proposte furono avanzate dal gruppo Lega tramite un interrogazione, e dal gruppo La Città Futura – M5S con una mozione. All’epoca, l’assessore Cardi si assunse l’impegno di portare avanti il tema, ma oggi, nel 2025, non è stato ancora fatto nulla di concreto". Le comunità energetiche rappresentano un’opportunità strategica per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a livello locale: "Una possibilità concreta per ridurre i costi delle bollette, contenere l’impatto ambientale e garantire maggiore autonomia energetica – prosegue il segretario dem –. Tuttavia, Comacchio sembra essere rimasta indietro rispetto ad altri comuni del Ferrarese, dove simili iniziative stanno prendendo forma". A suo parere, le Cer rappresentano uno strumento fondamentale, per far fronte a diverse questioni. La prima: "Viviamo in un contesto in cui le risorse naturali si stanno esaurendo e i costi energetici continuano a lievitare, anche a causa delle guerre e delle politiche di un governo di destra che lascia i cittadini soli, senza mai raccontare la verità". Mentre la seconda, è legata a temi locali: "La nostra economia marittima è già in ginocchio per i danni causati dal granchio blu, che ha penalizzato sia la pesca sia la molluschicoltura. Anche il turismo, nonostante sia una risorsa fondamentale, fatica a garantire una stagione più lunga e un’occupazione stabile per dodici mesi all’anno. Intanto, molte famiglie si trovano in serie difficoltà economiche, e da parte del Comune non vediamo alcuna visione per il futuro". Farinelli, dunque, sollecita l’amministrazione comunale sul progetto: "Come politici abbiamo il dovere di immaginare e costruire un futuro migliore per il nostro territorio, salvaguardando il bene dei cittadini e garantendo loro una maggiore stabilità economica".

Valerio Franzoni