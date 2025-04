Pd, corsa alla segreteria comunale. Uba lancia la sfida: "Ora si cambia. Torniamo a parlare coi cittadini"

Il piglio è quello del riformismo dinamico di chi vuole tentare di dire la sua "al di fuori delle vecchie logiche che hanno governato il partito". Alle spalle la bandiera dell’Europa e, ancora più indietro, il ponte dedicato ad Altiero Spinelli. Leonardo Uba tenta la scalata alla segretaria del partito sotto l’egida dell’Officina Pd. "Non è una corrente, ma il risultato di una riflessione fatta all’interno del circolo e soprattutto con i giovani". L’esito ha portato al suo passo avanti per tentare di "dare una nuova leadership al partito".

Il congresso è quello comunale e si dovrebbe concludere entro giugno. La prospettiva analitica del neo candidato – che a questo punto sfida Giada Zerbini, uscita nei giorni scorsi sulle nostre pagine dichiarando lo stesso intendimento – è quella di un neo iscritto (ha la tessera dal dicembre 2023) che vuole dire la sua "partendo dal confronto non solo con gli iscritti, ma soprattutto con le persone che vengono da fuori". Posto che l’obiettivo deve essere "quello di aprire il partito e tornare a parlare con i cittadini, con le parrocchie, con le contrade e con il mondo dell’associazionismo. I problemi sono lì". L’autocritica è la base di partenza e, in questo senso, emerge come Uba abbia nel suo cursus honorum la dottrina critica del segretario della Uil Massimo Zanirato. "Dobbiamo smettere di essere autoreferenziali – così il candidato – e raccontarci tra noi cosa non è andato. Basta. Dobbiamo cambiare atteggiamento, riprendere i contatti con i cittadini che negli anni abbiamo allontanato. Non siamo stati in grado di rappresentare le loro preoccupazioni e, soprattutto, ci siamo atteggiati nei loro confronti come i professori che insegnano agli altri come è giusto vivere. Queste dinamiche vanno abbandonate del tutto. È ora di un cambio di paradigma profondo". Dalla prospettiva di un dem, queste parole si poggiano sullo spartito della politica come una nuova sinfonia. Forse più un passo di carica. A questo punto, si pone il tema del confronto tra (per il momento) i due candidati alla guida del partito. "Sono ben contento di essere fra gli aspiranti segretari dell’Unione comunale del Pd – scandisce Uba – e sono pronto a ogni tipo di confronto, purché sia esso aperto e non mediato. Anzi, mi piacerebbe che fosse proprio questo il metodo di approccio a questa campagna congressuale".

Resta il fatto, ribadito a più mandate, che "fra i due candidati non si arriva a settant’anni: per cui è positivo che ci siano due giovani che si mettono in gioco e che ambiscano a guidare questo partito". Sarà capace, Uba, di uscire dalla logica di contrapposizione delle correnti che fanno capo a Paolo Calvano e a Marcella Zappaterra? "È riduttivo ricondurre a due persone le tante anime del Pd – spiega – però loro fanno i consiglieri regionali e lo fanno bene. Quello della segreteria è un altro lavoro. Spero comunque che si riesca a uscire da queste vecchie logiche, che onestamente vanno scardinate". Anche nei rapporti con il gruppo consiliare, Uba è molto chiaro. "Non sono solo i consiglieri a dettare la linea politica – chiude – deve essere la segreteria, in raccordo con loro".