Pd, delegazione ferrarese a Roma per l’incoronazione di Schlein

Ieri, a Roma, si è svolta la prima assemblea nazionale del Partito Democratico che ha ufficializzato il ruolo di Elly Schlein come segretaria e quello di Stefano Bonaccini come presidente. Anche il territorio ferrarese ha partecipato con i suoi quattro delegati: due per la mozione Schlein e due per la mozione Bonaccini, rispettivamente Ilaria Baraldi (consigliera comunale), Elena Rossi (sindaca di Ostellato) e Nadia Cai (segretaria comunale di Argenta) e Alessandro Talmelli (segretario comunale di Ferrara) oltre a Nicola Minarelli (segretario provinciale) membro di diritto. "Oggi inizia un momento nuovo per il Pd - affermano i delegati ferraresi -. Una nuova stagione fatta di entusiasmo e unità; il nostro impegno, come il titolo dato all’assemblea nazionale ’La forza della comunità, per le persone, per il pianeta’, sarà quello di sostenere questo nuovo corso e di portara la nostra voce e il nostro contributo". Nella foto, la delegazione ferrarese con il segretario regionale ER Luigi Tosiani