Pd, eletta la nuova segretaria. Ofelia Testoni alla guida dei dem

Il ‘Circolo Nilde Iotti’ del Partito Democratico di Vigarano Mainarda, ha eletto all’unanimità, riunito in congresso, la nuova segretaria. E’ Sonia Maria Ofelia Testoni, insegnante di scuola primaria in pensione, laureata in Scienze pedagogiche con un’esperienza importante nell’animazione educativa in diversi campi del sociale. Una relazione accolta dai consensi e dagli applausi dell’assemblea, che muove sulle linee politiche e programmatiche che muovono sui passi dell’eredità politica degli anni precedenti. "Assumo l’impegno di sviluppare un’ottica progressista, riformista e solidale – ha detto la neo segretaria - a partire da tematiche locali, fino a costruire percorsi su temi generali atti all’espansione del benessere che risponde alle necessità dei cittadini: valorizzare la partecipazione delle giovani generazioni, parità di genere, ambiente, cura, cultura, welfare, imprese e dignità del lavoro." La Testoni ha presentato un modello organizzativo che vede la comunità del centro-sinistra vigaranese come "laboratorio delle idee e delle buone pratiche" attraverso "un metodo d’azione partecipato". Gli obiettivi sono chiari: "promuovere concrete, rispettose e poliedriche collaborazioni a cui dare la massima visibilità". "Fondamentale, secondo me, è spostare il baricentro dall’io al noi – ha sottolineato la Testoni - e affidare alla politica di comunità il ruolo identitario che merita. In mezzo alla gente superando il conflitto quando è usato come metodo – ha spiegato - per realizzare livelli e luoghi di cooperazione e tornare ad essere protagonisti sulla scena delle prossime elezioni amministrative". " Il Circolo ringrazia per l’impegno assunto e augura buon lavoro alla nuova segretaria" sottolineano gli iscritti. "Ringrazio il Direttivo eletto con me e benvenuti alle donne, agli uomini, alle ragazze e ai ragazzi e a chi vorrà condividere questo cammino – ha risposto la Testoni - per una comunità aperta e solidale del centrosinistra vigaranese", E citando Bateson ha aggiunto: "La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza".

cl.f.