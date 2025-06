Pd Ferrara, Zerbini eletta segretaria. Ma l’"ala riformista" chiede spazio

Il risultato è stato confermato, ma per arrivare "a unire il partito attorno a una proposta politica che ci contraddistingua" c’è ancora tanto da lavorare. Giada Zerbini è, dall’altra sera, ufficialmente la nuova segretaria comunale del Pd avendo raccolto 57 voti da parte dei delegati. La maggioranza, certo. Ma l’altra parte della luna – quella che faceva capo al competitor, Leonardo Uba – è tutt’altro che minoritaria. Di questo bisognerà tener conto. L’assemblea ha sancito la fine di un lungo e a tratti non facile percorso congressuale. Ma d’altra parte le complicazioni sono consustanziali al principale partito di centrosinistra. Votazioni a scrutinio segreto: 108 votanti, 107 le schede valide. In una l’eccesso di giubilo ha determinato l’annullamento. In due ore – tempo record per il Pd – si è concluso tutto, compresa la designazione, all’unanimità, del presidente dell’assemblea Marco Cappellari (delegato in quota Uba). Già candidato nelle file dem alle amministrative dello scorso anno e dalla lunga esperienza nelle file dell’Accademia dei Maestri Artigiani. Zerbini e i suoi sono giubilanti. "La nostra proposta – dice la neo segretaria al Carlino – inizialmente sembrava minoritaria, ma pi siamo riusciti a convincere la maggioranza del partito. Questo congresso rappresenta solo una prima tappa di un percorso più lungo e articolato che di dovrà portare a una rinnovata unità del partito attorno a una proposta credibile per i cittadini, per fornire loro risposte concrete". Uno dei refrain della campagna congressuale che ora diventa manifesto di metodo, di approccio politico. "Il Pd – prosegue – deve tornare ad ascoltare, così come è virtuosamente accaduto in altri territori. Deve lavorare per ricucire i rapporti con le associazioni di categoria, con le frazioni e con la cittadinanza più in generale evitando l’approccio di questa amministrazione che, come vediamo in questi giorni con i concerti di piazza Ariostea, alimenta lo scontro". Anche Uba, intervenuto per primo l’altra sera, tende una mano alla "mia segretaria". "A congresso finito – scandisce – siamo tornati un corpo unico, ma ora occorre passare dalle parole ai fatti. L’unitarietà non deve essere solo formale ma sostanziale, dobbiamo tornare a presentarci all’elettorato e più in generale agli interlocutori con una sola faccia. È per questo che nella composizione della nuova segreteria mi aspetto che tutte le sensibilità siano rispettate e abbiano il giusto spazio. Con Giada c’è già peraltro stata una condivisione su alcuni temi che il Pd deve aver cari. Questo congresso è stato bellissimo perché, fra le tante cose, ha rafforzato il contatto con la base del partito: il nostro vero patrimonio". Sulla composizione della segreteria, sui numeri e sulle tempistiche ancora non si hanno dettagli. Certo è che i numeri consegnano un partito in cui, nella sostanza, convivono almeno due sensibilità. A Zerbini, ora, il compito di fare sintesi.