Pd: "I consigli comunali tornano in remoto Una scelta illogica"

"Mentre i problemi si moltiplicano e il confronto dovrebbe aiutare a migliorare le cose a Copparo, è incredibile che la risposta del sindaco sia quella di tornare a fare i consigli comunali dietro allo schermo del computer". A sostenerlo è il capogruppo del Pd, Enrico Bassi, che contesta la decisione di tenere ‘a distanza’ la seduta del Consiglio, in programma stasera alle 21: "Una scelta illogica". Il Bilancio consuntivo 2022 che sarà in discussione, " presenta una fotografia difficile da digerire – secondo Bassi -. Un avanzo libero altissimo, quasi 600mila euro, progetti fermi nel cassetto da anni, liste lunghissime di voci che non si realizzano mai, zero idee per le frazioni che nel frattempo hanno perso i servizi di base". Per il capogruppo del Pd, "la narrazione per la quale il Covid ha bloccato tutto e prosciugato le casse non reggeva allora e non regge a maggior ragione oggi: è triste vedere amministratori che cercano scuse e basta. Peraltro, neanche vere". Secondo il Pd copparese serve "un approccio diverso: ascoltare i problemi del territorio e confrontarsi nel merito". I consiglieri del Pd annunciano che, stasera, svolgeranno la seduta nella loro sede di via Mazzini, alle 20.30 "a tutti coloro che vogliono assistere al Consiglio".