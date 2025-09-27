Pd, il bilancio della Festa de L’Unità. Zerbini: "Noi, di nuovo in zona Gad. Gettato il seme per l’alternativa"

Quando parla, la segretaria comunale del Pd Giada Zerbini, accompagna le frasi con le mani. Gesticola come a rafforzare il concetto che esprime. E, nella fattispecie, delimita il contorno di una prospettiva, facendo proprie le parole spese durante la festa de L’Unità dalla segretaria nazionale, Elly Schlein. "Non ci sono sfide che non si possono vincere. Noi possiamo riprendere il governo della città nel 2029". Dunque Zerbini, schleiniana nel Dna, immagina quel "testardamente unitari" come un metodo politico da applicare anche sul territorio. "Lavoriamo con tutte le forze politiche progressiste, per costruire l’alternativa al governo delle destre". Il monito metodologico, però, arriva dalle parole del vecchio segretario di Bettola. "Ascoltare gli elettori, con umiltà". Si può racchiudere qui, in fondo, il significato della festa. La conferenza stampa (fatta al gruppo e non nella sede del Pd), era finalizzata a questo. "Siamo tornati in Gad – scandisce – ed è stato un segnale politico importante. Abbiamo portato dieci giorni di dibattiti, di iniziative culturali, di approfondimenti e di buona cucina. Uno spazio democratico nel quale abbiamo gettato il seme per la costruzione dell’alternativa". Zerbini dice a chiare lettere che "il quartiere ci ha accolto molto bene". In effetti era una scommessa nella scommessa: l’epicentro da cui si è irradiata la prima sconfitta, è diventato il luogo della prima festa della nuova fase del Pd. Discontiniutà anche nei luoghi?. I numeri – tutti i numeri – che sciorina la dem descrivono le sembianze di un buon risultato al tempo della crisi dei partiti. Circa duecento volontari, oltre cinquemila persone nelle dieci serate. Pinzini e cappellacci a non finire. Sì, perché "abbiamo servito oltre duemila persone". Oltre ad "aver venduto tantissimi libri (grazie a Librerie Coop), quadruplicando i numeri delle scorse edizioni delle Feste". D’altra parte, ’Chiedimi chi erano i Beatles’ ha sempre una forza attrattiva imponente. Non è un caso che la serata con Pierluigi Bersani sia stata in assoluto la più partecipata. Anche i ’big’ sono stati scelti tenendo conto delle varie sensibilità del partito con l’obiettivo di "lavorare per l’unità". Con gli altri partiti del centrosinistra, figuriamoci all’interno del Pd. Quindi Michele De Pascale, Stefano Bonaccini. E poi Schlein e Bersani. Ciò che ha prevalso sono stati "lo spirito solidale e la coesione" restituendo l’immagine plastica – osserva la segretaria – "di una comunità in movimento" anche in vista "dell’autunno militante che ci aspetta". Questo a rafforzare l’idea di un partito che "dialoga a tutti i livelli: il contributo del provinciale è stato fondamentale". Il lavoro della segreteria, per lo meno nell’intendimento di Zerbini – supportata in ogni passo dalla consigliera Sara Conforti – è quello di "lavorare sempre di più anche con il gruppo consiliari e fare sistemi con gli altri comuni". Esempio su tutti: il documento in cui i dem hanno chiesto al Comune di sospendere i rapporti con Israele è stato approvato anche da altri (di centrosinistra, al governo, Ça va sans dire). "Nei prossimi mesi – chiude Conforti – lavoreremo su tanti temi, a partire dalla qualità del vivere a Ferrara. La cultura, gli eventi, le strategie per lo sviluppo". Insomma, di carne al fuoco ce n’è. A proposito di cibo, bene la disciontinuità, ma lasciateci i cappellacci.