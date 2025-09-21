Pd, il lavoro al centro del dibattito: "Stop precariato, giovani e donne entrino nell’agenda del governo"

Le mille luci (e ombre) del lavoro. Forse, il contributo più significativo che potesse dare il Pd a questo tema dirimente – in particolare a queste latitudini – era proprio quello di far sedere allo stesso tavolo politici (nazionali e regionali), sindacalisti, imprenditori e cooperatori. Dalla sicurezza ai neet, passando per i nodi legati agli appalti, i tanti tavoli di crisi aperti a livello emiliano-romagnolo e ferrarese (con un livello altissimo di cassa integrazione straordinaria), finendo con la sfida delle sfide: quella demografica.

Ieri sera alla festa de l’Unità, dopo i saluti della segretaria comunale Giada Zerbini e del dem copparese Enrico Bassi, si sono confrontati, provando a tracciare direttrici originali ed estremamente sfidanti – moderati dal capo della redazione del Carlino Ferrara, Cristiano Bendin – la deputata Maria Cecilia Guerra, Daniele Bertarelli di Legacoop (presidente di Cidas), l’assessore Regionale alle Politiche del Lavoro Giovanni Paglia, l’imprenditore di Confartigianato Andrea Lazzari e il sindacalista della Uil, Massimo Zanirato. La prospettiva analitica che introduce la deputata del Pd parte dai dati sull’occupazione. "Dopo la pandemia – spiega – c’è stata, a livello europeo, una ripresa complessiva dei livelli occupazionali. Ma ciò non basta, perché è la qualità del lavoro a fare la differenza, tant’è che i livelli di crescita del Pil non vanno di pari passo a quelli dei posti di lavoro e il gap di genere tra uomini e donne (ancor di più fra padri e madri) resta preoccupante". Il divario resta preoccupante. Motivo per il quale "abbiamo depositato in Senato una proposta di legge che, fra le altre, prevede l’introduzione del congedo paritario". Un modo per bilanciare una leva di svantaggio che irrigidisce ulteriormente il già preoccupante inverno demografico. Il tutto, si inserisce in un contesto globale complesso e attraversato da grandi incertezze con nuovi player che si fanno pericolosamente avanti. Anche se le spalle dell’Emilia-Romagna sono molto grosse, Paglia ammette che "la Regione da sola non ce la può fare". Dunque il ragionamento sulla qualità del lavoro, che si traduce in competitività del nostro sistema produttivo deve essere fatto per lo meno a livello comunitario. "Fra gli elementi che preoccupano – analizza – ci sono i dazi imposti da Trump, anche se, per il livello qualitativo della nostra manifattura, penso che il sistema possa regge l’onda d’urto". La mano dell’attore pubblico è tesa. "La Regione – riprende – ha deciso di investire nella digitalizzazione, nella ricerca e nella formazione anche per colmare le richieste che arrivano dal mondo produttivo. I giovani devono tornare al centro dell’agenda politica". Mancano, però, lavoratori. Non solo formati, ma in senso assoluto. Ed è per questo che Bertarelli sottolinea a più riprese l’esigenza di "gestire in modo positivo il fenomeno migratorio". Nel panorama generale, il mondo cooperativo vanta più di un’eccellenza.

"In questi ultimi tempi – racconta – grazie a operazioni di fusione o inclusione di cooperative, abbiamo messo al riparo circa un migliaio di posti di lavoro. Penso, alla luce di questo e di altri valori a cui tutte le nostre aziende si ispirano, che il mondo della cooperazione dovrebbe avere un maggior ascolto anche fra i decisori politici". Attori che devono essere parte di un sistema virtuoso come è stato nel caso di Fri-El. "Un modello – commenta Zanirato – che non solo può essere esportato, ma che deve spingerci a farlo ragionando in modo sistemico sugli asset a cui anche questo territorio – che si deve aprire – deve legarsi. Penso al supercalcolatore di Bologna, penso al legame con Ravenna sancito fra l’altro anche dalla connessione fra i due Petrolchimici". In questo, il sindacalista vede un ruolo centrale "anche delle istituzioni pubbliche e dell’agenzia Sipro: deve tornare a essere una vera agenzia di sviluppo, non un’agenzia di vendita di terreni come è stata negli ultimi anni". L’auspicio di un maggiore intervento pubblico per sostenere le imprese arriva anche da Lazzari che, da imprenditore, si misura tutti i giorni con la concorrenza delle altre imprese sul mercato globale. "In Italia e anche a Ferrara – analizza – le pmi scontano un deficit di competitività per diversi motivi a partire dall’aspetto dimensionale. Ma anche perché non c’è una politica industriale sistematica che intervenga in maniera massiccia per sostenere il comparto produttivo. Come invece avviene in Paesi sempre più competitivi come la Cina. Ecco perché occorrerebbe un potenziamento di strumenti come la Zls o la Zona franca Urbana".