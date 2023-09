Pd, il neo capogruppo è Vanini

Porte girevoli nella maggioranza di centrosinistra: si è dimesso per "motivi personali", quindi non riconducibili a dissapori di natura politica, Nicola Morelli, il capogruppo di Energie per Porto, la maggioranza che sostiene il sindaco Dario Bernardi. Al suo posto ricoprirà il delicato ruolo di rappresentante della maggioranza Andrea Vanini, poco più che quarantenne, allenatore di pallavolo, assistente di Marco Marzola in Serie A3, in passato è stato un ottimo alzatore, vincitore di sette campionati tra Serie A e Serie B, capitano del Team Volley Portomaggiore. Per meriti sportivi è stato insignito del Filippide d’argento, il maggiore riconoscimento che il Comune. Vanini era stato il primo dei non eletti nelle scorse amministrative, poi subentrato l’anno scorso. Il posto rimasto vacante dalle dimissioni di Nicola Morelli è stato occupato da Greta Crosara, 29 anni, la prima dei non eletti. Le ultime dimissioni in seno alla maggioranza erano state quelle dell’assessore ed ex vicesindaco Alessandro Vacchi, sostituito dalla nomina ad assessore di Angelo Trentini.