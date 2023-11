"Pd, il programma sembra il libro dei sogni. Ora il rebus candidato"

Caro Carlino,

da quello che si legge sul giornale e dai commenti dei cittadini penso che la crisi del Pd, soprattutto a Ferrara, sia irreversibile. Mesi di discussioni per decidere un programma che, da quanto ho letto, assomiglia più ad un libro dei sogni fatto apposta per incantare i cittadini che ad un reale progetto per la città. Anche le continue sceneggiate per la ricerca di un candidato, che sia uomo o donna ai ferraresi non gliene può fregare di meno, hanno stancato. D’altronde, se il Pd non è riuscito a trovare al suo interno una persona che potesse competere con l’attuale sindaco Fabbri, vuol dire che anche i vertici del partito sono consapevoli di non avere nessun elemento valido. E’ vero che accontentare 14 liste, tutte insieme difficilmente riusciranno ad ottenere, secondo me, l’1% dei voti, non è semplice. Tuttavia i continui tira e molla, dentro e fuori, batti e ribatti sono la dimostrazione della confusione che regna nelle opposizioni. Che non sia facile contrastare Fabbri è comprensibile. Fra strade, piazze e parchi il miglioramento delle infrastrutture, sarebbe bene ricordarsi com’era la città prima, è sotto gli occhi di tutti. Un miglioramento apprezzato anche di chi non l’ha votato, ma non dai “capoccioni” del Pd. Chissà perchè?

Roberto Zaramella

* * *

LAPSUS SU CALAFA’

PERCHÉ È SCONOSCIUTA

Caro Carlino,

ho letto con interesse il bell’articolo del giornalista Nicola Bianchi sulla possibile candidatura dell’avvocato Fabio Anselmo. A un certo punto però si parla del possibile lancio di ‘Paola Calafà’, che in realtà si chiama Laura. Probabilmente più che un refuso si tratta di un lapsus froidiano, a dimostrazione che la professoressa è talmente sconosciuta che non ci si ricorda neppure il suo vero nome. Grazie,

Alfio Gianni

* * *

UNA POESIA

PER LA GIORNATA

DEI MORTI

Caro Carlino,

ho composto una poesia per il giorno dei morti. Grazie per la pubblicazione.

Dove nel silenzio ascolti il tuo cuore battere sussurrando piano un’ave maria, coi ricordi eternamente presenti, un fiore è una preghiera d’amore.

Eridano