Pd, il rebus delle liste. Al lavoro sulle candidature,. Talmelli ancora in forse: "Obiettivo, rinnovamento"

Ora c’è un’altra riserva da sciogliere: quella della candidatura a capolista del principale partito di centrosinistra. Il Pd. Di norma, è il posto che spetterebbe al segretario comunale del partito. E, nella fattispecie, ad Alessandro Talmelli. Sul punto, al momento, il dem non si sbilancia anche se si intuisce essere più interessato ad assumersi il ruolo di ‘stratega’ benché operativo, piuttosto che correre direttamente. Certo è che, sia lui che il capogruppo in Consiglio comunale Francesco Colaiacovo avranno un ruolo nevralgico nella composizione della lista e nell’individuazione dei nomi da candidare. "La lista, con tutti i trentadue nomi, metà uomini e metà donne l’avremo a metà marzo – annuncia il segretario del Pd – anche se i circoli sono già al lavoro. Ai segretari, infatti, è stato dato mandato di compilare una rosa dei nomi che sarà poi vagliata dalla segreteria comunale". Verrebbe da dire: ne rimarranno solo trentadue. È così fino a un certo punto. Nel senso che, per statuto, ci sono già quattro nomi di ‘uscenti’ che saranno di diritto all’interno della lista. E si tratta dei consiglieri comunali Elia Cusinato, Maria Dall’Acqua, Anna Chiappini e Davide Nanni. Di qui, il segretario comunale del Pd indica come primo criterio quello del "rinnovamento".

"In questo modo – spiega – non solo daremo la possibilità ai nostri ragazzi di crescere politicamente, ma porteremo a compimento un grande lavoro che, fin dal momento del mio insediamento, ho cercato di portare avanti: la costruzione di una nuova classe dirigente". Talmelli, figlio della Prima Repubblica e di un metodo politico che richiama epoche remote, individua un’altra direttrice da seguire. La "territorialità". "Fra i nomi – spiega – cercheremo di individuare figure in grado di rappresentare il più possibile il territorio nella sua complessità, a partire dalle frazioni. Persone che, fra l’altro, abbiano buone doti comunicative sia internamente che esternamente". Li immaginiamo un po’ come ‘ambasciatori delle comunità di cui in qualche modo sono emanazione. Anche questo secondo criterio, ha una coerenza politica. Proprio qualche settimana fa, su queste colonne, abbiamo dato notizia del ‘sondaggio’ che il Pd sta conducendo nel forese per capire punti di forza e criticità dei luoghi sui quali intervenire. Questo anche in ottica di stesura di programma. Per cui Talmelli ha tutta l’intenzione di seguire questa linea di azione.

Non foss’altro per dimostrare "ciò che molti cittadini ci dicono, nelle frazioni, quando ci incontrano: ‘Qui non è cambiato niente’". Il terreno di scontro sarà dunque il forese. Tant’è che lo stesso segretario dem – qui in fase di spin doctor del candidato sindaco Fabio Anselmo – ha deciso di iniziare la campagna elettorale tra Pontelagoscuro, Ravalle e Francolino. "Ho notato con grande piacere che le persone conoscono Fabio, ma soprattutto lo riconoscono come persona autorevole e capace – scandisce – . Tanto in città, quanto nelle frazioni. Abbiamo peraltro registrato la disponibilità di alcune persone, deluse da anni e rifugiate nell’astensionismo, a tornare a votare".

Anche questo era un obiettivo – ambizioso – che il dem si era posto sostenendo la candidatura dell’avvocato. "È un candidato – chiude Talmelli – che sposta e che è sicuramente in grado di intercettare tante sensibilità diverse". Adesso il compito del segretario (e di Colaiacovo che dovrà aiutarlo nell’effetto ‘setaccio’ sui nomi) si fa sempre più complesso: fare sintesi. E non è poco.