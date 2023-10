"Pd, nessuna idea alternativa e stile Schlein"

"Per quanto se ne sa fino ad ora, gli elettori ferraresi che dovessero decidere di votare Pd potranno contare su un effetto sorpresa nei contenuti delle proposte per la città, una sorta di improvvisazione, o più probabilmente dovranno attendere il programma elettorale del sindaco Fabbri per poterne adottare uno che dica tutto il contrario". La capogruppo di Ferrara Nostra, Francesca Savini interviene a gamba tesa nel dibattito innescato dalla reazione del cittadino Alan Fabbri alla notizia della costituzione dei tavoli ‘Anti-Fabbri’, portata avanti dalla minoranza. "Mentre la sinistra nazionale è indaffarata a demonizzare la pesca e i suoi poteri di rappacificazione della famiglia tradizionale – così Savini - a livello locale il Pd è concentrato sulla operazione pre-elettorale strategica, curiosamente definita "costruttiva", della costituzione tavoli contro il primo cittadino". "L’analogia della vacuità degli argomenti sui due livelli – scandisce la consigliera comunale di maggioranza – risiede tanto nelle circonlocuzioni incomprensibili della segretaria nazionale dem (che a onor del vero, con annoiato distacco afferma di non sapere nulla del frutto della discordia, riuscendo così a non dire nulla nemmeno su questo, quanto nelle affermazioni del leader degli schleiniani a casa nostra, che afferma che i tavoli dell’alternativa devono tenere unite tutte le sigle con l’obiettivo unico e condiviso di essere "anti-Fabbri"". Un approccio, quello nostrano, quindi, "che in tutto e per tutto – conclude Savini – ricalca lo stile Schlein, per la quale il programma di partito più concreto sembra essere ‘decideremo quando

saremo al governo’".