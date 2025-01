Pd, parte il congresso : "Entro la primavera il nuovo segretario"

Al centro sociale Quadrifoglio le luci sono rimaste accese fino a oltre l’una e mezza. L’assemblea comunale del Partito Democratico si è protratta a lungo. D’altra parte, dopo le dimissioni di Alessandro Talmelli, il posto di segretario comunale è vacante. Possiamo dire che quello di ieri sera, in qualche modo, è stato l’inizio di un percorso che – stando agli intendimenti di militanti e iscritti – dovrebbe portare alla designazione del successore entro la primavera. A confermare questa volontà è il segretario provinciale, Nicola Minarelli. "Quello dell’altra sera – spiega – è stato un appuntamento importante, che apre di fatto i lavori per il congresso. Siamo partiti da un’analisi del voto regionale e, con i circa cento partecipanti, ci siamo a lungo confrontati. Accolgo con estremo favore che siano emersi anche punti di vista differenti, che hanno sottolineato anche alcuni aspetti di criticità. Adesso, ripartiamo con il dialogo e il coinvolgimento dei circoli". Sì, perché per entrare realmente nel vivo della fase congressuale bisogna prima stabilire le regole con le quali si andrà a stabilire il successore di Alessandro Talmelli. Una cosa la possiamo dire con certezza. Il prossimo segretario comunale non sarà necessariamente attinto da chi, in questo momento, ha ruoli ’operativi’ in termini politici. Tradotto: non sarà per forza uno dei consiglieri che siedono in Municipio. Al momento, però, nomi non se ne fanno. D’altra parte sarebbe per lo meno intempestivo. Metodologicamente, però, rispetto alla campagna elettorale, la linea-Minarelli è cambiata. Se per le amministrative per la scelta della candidatura il Pd (assieme ai partner) doveva fare "bene, non in fretta", adesso "occorre agire bene, ma con solerzia", scandisce il segretario. "Il primo giro di consultazioni con i circoli e gli iscritti – riprende – parte già la prossima settimana, per vagliare e stabilire le modalità e le partecipazioni al voto. Contestualmente, lavoreremo sui contenuti. Poi, entreremo nel merito e valuteremo gli eventuali profili che emergeranno". Un aspetto, però, il segretario provinciale tiene a rimarcarla. "Vorrei – chiude Minarelli – che fosse un congresso comunale orientato sui contenuti, sulla politica e non un mero esercizio di conta dei numeri. Basta unanimismi di maniera e lotte intestine. Ritroviamo l’unità e lavoriamo per il bene del territorio, oltre che per il bene del partito: ce lo chiedono gli elettori".