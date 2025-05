Pd, prosegue il percorso di formazione politica. Tema dell’incontro lo sviluppo economico

Prosegue il percorso della scuola di formazione politica Mosaico, promossa dalla Federazione del Partito democratico di Ferrara in collaborazione con la Fondazione L’Approdo e la Conferenza Donne Democratiche. L’appuntamento è per oggi alle 10, al al Centro Laguna di Comacchio (in via Spina 38) e avrà come tema centrale il lavoro. "Il titolo dell’incontro, "Quale lavoro? Contesto e prospettive per uno sviluppo economico locale" – spiegano dalla Federazione Pd di Ferrara – segna la volontà di affrontare in profondità le trasformazioni in atto nel mondo produttivo e occupazionale, con un focus particolare sulle dinamiche economiche e sociali del territorio comacchiese e più in generale della provincia di Ferrara". Ospite dell’iniziativa sarà Giuliano Guietti, presidente di Ires Emilia-Romagna, l’Istituto di ricerche economiche e sociali promosso dalla Cgil che da oltre quarant’anni rappresenta uno dei principali centri di analisi sul lavoro, l’economia regionale, i settori produttivi e le politiche di welfare. Guietti, economista esperto di mercato del lavoro e sistemi territoriali, è autore di numerosi studi e pubblicazioni su crisi industriali, qualità del lavoro, contrattazione e trasformazioni del tessuto produttivo. Da anni collabora con amministrazioni pubbliche, enti locali, e parti sociali per l’elaborazione di strategie di sviluppo sostenibile e inclusive. La partecipazione è gratuita.

v.f.