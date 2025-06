Pd: "Salviamo il lido di Volano. Pineta e spiaggia sono a rischio"

"Il lido Volano è un’oasi di pace in mezzo alla natura che va salvaguardato, prima che si debba conservane solo il ricordo di un luogo che purtroppo non c’è più". E’ l’appello del segretario del Partito Democratico Michele Farinelli che ha postato sulla sua pagina Facebook il titolo "Salviamo il lido di Volano prima che sia troppo tardi". Il timore principale è la continua erosione della spiaggia abbinata anche ad una gestione dell’ambiente rispettosa, capace anche di affrontare seriamente anche l’eccessivo proliferare dei daini che si stanno letteralmente "mangiando" la pineta che costeggia l’arenile. "Solo una decina d’anni fa in un bagno si posizionavano decine e decine di file d’ombrelloni perché c’era lo spazio di metterli prima di arrivare al bagnasciuga - afferma Farinelli - oggi parliamo di qualche fila se va bene". Il segretario del Pd declina Volano come un luogo, tra i lidi comacchiesi, che non ha mai ceduto alle mode o al cemento, dove la pineta incontra il mare, il silenzio è ancora possibile e la natura ha trovato rifugio. "Ma oggi sta scomparendo, dal 1995 il mare si è mangiato oltre 200 metri di spiaggia. Solo nell’ultimo anno, altri 15 metri - prosegue perentorio - e gli ombrelloni sono ormai a ridosso degli stabilimenti e lo spazio davanti è sparito. Volano non è più solo in difficoltà: è in pericolo". Come Partito Democratico di Comacchio, lancia un appello forte e chiaro affinché si crei subito un tavolo congiunto tra Comune, Regione e Governo, grazie al quale servono soluzioni strutturali. "Siano esse barriere emerse come le massicciate in mare o sommerse, la riforestazione delle dune, i ripascimenti e anche strategie climatiche. Serve trattare Volano come una priorità ambientale e turistica - continua Farinelli - non come una periferia dimenticata". Denuncia come il comune di Comacchio, negli ultimi 15 anni, non ha fatto nulla per invertire questa rotta e segnala al contrario come la Regione, con la visita della sottosegretaria Manuela Rontini, abbia dimostrato attenzione, "ma non può farcela da sola. Superiamo qualsiasi logica partitica - aggiunge - e mettiamoci assieme, ognuno col proprio credo politico, ma collaboriamo per salvare una realtà unica. Noi non vogliamo un giorno dire: ’Qui c’era Volano’. Vogliamo dire: ’Lo abbiamo salvato, insieme’".

cla.casta.