Pd, Schlein prima anche in Gad Romani: "Proposte diverse, ma niente contrapposizioni"

di Federico Di Bisceglie Alla fine tutti amici. Sì, perché il vero termine da evitare è "rottamazione". I presupposti con i quali "Elly è stata eletta non sono certo quelli dell’esclusione". Flavio Romani, tra i promotori del comitato provinciale pro Schlein non nasconde la sua euforia. La provincia ha sancito il primato per Stefano Bonaccini (56%), mentre in centro città (e in alcuni circoli, come il Gad), la deputata ha sbaragliato il competitor. Però "non chiamiamola segretaria della ztl, perché non lo è", tiene a rimarcare a più riprese Romani. Come a voler scongiurare uno stigma che potrebbe incombere sulla credibilità della neo segretaria. Al seggio del centro (galleria Matteotti), Schelin ha ottenuto 610 preferenze contro le 334 di Bonaccini. Stravince anche in Foro Boario con 107 voti contro i poco più di settanta dello sfidante e fa il pieno anche a Potegradella: 362 preferenze contro le 292 del governatore. Nel capoluogo non c’è partita: 2.245 voti per Schlein contro i 1.808 per Bonaccini. Anche nel seggio della Rivana, dove ha lavorato pure l’assessore regionale al Bilancio, Paolo Calvano, vince la deputata: 122 a 107. A determinare la vittoria di Bonaccini, è stato il voto arrivato dalla Provincia. Ad Argenta, storica...