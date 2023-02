Sabato dalle 16, nella sede Pd di via Dante Alighieri 1 a Lagosanto, si terrà la prima votazione per l’elezione del segretario nazionale del Pd. "Apriremo i lavori con la nomina della Presidenza dell’assemblea congressuale e l’insediamento del seggio per le operazioni di voto – spiega la segretaria di Circolo, Paola Bergamini -. Successivamente verranno esposte le mozioni dei quattro candidati alla carica di segretario nazionale: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli, Elly Schlein".