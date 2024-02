Pd: "Sui cattivi odori servono soluzioni"

La commissione incaricata di approfondire il problema degli odori in centro a Copparo e nelle frazioni di Brazzolo e Ambrogio ha restituito lunedì al Consiglio l’esito del proprio lavoro. La consigliera del Pd Clara Tumiati si ritiene soddisfatta, perché "dopo anni di immobilismo dell’Amministrazione Comunale, finalmente si è riusciti con l’attività consigliare ad istituzionalizzare il problema" ed evidenzia come il documento della commissione indichi "la precisa necessità che l’Amministrazione Comunale si impegni a commissionare indagini indipendenti. Oltre a questo, la Giunta avrà l’impegno di rendicontare il proprio lavoro di approfondimento sul problema. Ora toccano al Sindaco e alla Giunta le azioni per trovare le cause e individuare le soluzioni: una commissione Consigliare infatti non è dotata di poteri esecutivi e di governo".