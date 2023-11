Pd, Talmelli riconfermato alla guida: "Abbiamo aumentato gli iscritti"

Il grano del consenso biondeggia per Alessandro Talmelli, che può riporre nel granaio – per i prossimi quattro anni – un raccolto che vale l’85% delle preferenze. È infatti stato riconfermato alla segreteria comunale del Pd, che ratificherà la sua nomina ufficialmente il prossimo 16 novembre. Sette sono i circoli che, tra città e frazioni, sono stati chiamati alle urne: da Cona a Pontegradella, passando per Pontelagoscuro, Porotto, via Bologna, il centro e il Gad. Buona anche l’affluenza: sono stati circa trecento gli iscritti che hanno dato la loro preferenza. Talmelli non aveva competitor, tuttavia nelle schede gli aventi diritto potevano comunque esprimere la loro contrarietà. La percentuale della vittoria conferisce al segretario un mandato più che pieno tenendo anche in considerazione il fatto che, nel 2020, l’affermazione fu molto più risicata.

"Ringrazio i segretari di circolo – commenta a caldo il neo segretario – compresi quelli di nuova elezione, tutti gli iscritti che hanno partecipato, compresi quelli che per la prima volta si sono avvicinati. Non era una sfida né semplice né scontata, ma evidentemente il lavoro fatto in questi anni ha portato i suoi frutti". Un lavoro, quello di Talmelli, misurabile anche nei numeri. Quando ereditò il timone del Pd comunale dopo la breve parentesi di Nicola Minelli, il partito contava poco più di quattrocento iscritti. Oggi, siamo a quota ottocento. "Aumentando il numero degli iscritti – analizza Talmelli – abbiamo aumentato anche il numero dei delegati nell’assemblea cittadina, che sale a quota 105. E questo è un risultato straordinario, che peraltro garantisce nuova linfa e rinnovato vigore al partito a livello locale". I prossimi step sono l’elezione del segretario provinciale giovedì 9 novembre e la costituzione della segreteria comunale che, ragionevolmente, sarà definita entro la fine del mese.

Federico Di Bisceglie