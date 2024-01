Pd, un ciclo di incontri per spiegare gli effetti della finanziaria

Riprende domani alle 20.30 il ciclo di incontri in cui il

Partito Democratico presenta gli effetti della finanziaria

sulla vita dei cittadini. L’occasione è anche quella di presentare la legge

dell’Emilia-Romagna a sostegno del servizio sanitario nazionale. L’appuntamento

argentano si terrà presso il Centro Culturale Mercato in P.zza Marconi 1 e avrà

come ospiti il senatore Daniele Manca (nella foto) e il sindaco di Argenta Andrea Baldini. L’incontro sarà introdotto dalla segretaria comunale Nadia Cai, all’iniziativa sarà presente anche Nicola Minarelli, segretario provinciale Pd.

"Il 2024 sarà un anno impegnativo e non possiamo perdere un minuto di tempo –

afferma Nicola Minarelli –. Siamo al lavoro per dimostrare

ancora una volta l’inaffidabilità del Governo Meloni. Avevano fatto promesse incredibili, concluse in un nulla di fatto: il Pd si impegna in tutta la provincia di Ferrara per essere al fianco di lavoratori, famiglie e imprese per non lasciare indietro nessuno".