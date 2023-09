Pd, un congresso decisivo. Correnti e rebus candidato

C’è un passaggio politico dirimente, prima della definizione del candidato sindaco del centrosinistra. Il congresso del Partito Democratico. Una fase che entrerà nel vivo a partire da mercoledì 4 ottobre, con l’assemblea provinciale. Il rinnovo (o la conferma) delle cariche riguarderà sia il livello provinciale, che tutti i circoli nei quali i segretari sono ‘in scadenza’.

L’attuale segretario, Nicola Minarelli, conferma la sua disponibilità a correre nuovamente per la segreteria. E, benché si aspetti "un congresso in continuità" non si possono escludere "altre candidature". Che comunque, precisa il segretario, "sarebbero benvenute: quella congressuale è una fase di grande democrazia interna al partito". Forse sarà come dice Minarelli. Ma è evidente che gli schleiniani vogliano dire la loro. Come peraltro è legittimo, dal momento che rappresentano l’espressione della segreteria nazionale. Non vanno dimenticate, in questo senso, le parole del coordinatore della mozione Schlein, Flavio Romani, proprio su queste colonne. "Sarebbe auspicabile che il candidato sindaco del centrosinistra ricalcasse il profilo della segretaria nazionale". Con questi presupposti non è escluso, dunque, che ci possano essere sorprese. A questo punto, dal momento che anche il segretario dell’unione comunale estense Alessandro Talmelli, è in fase conclusiva di mandato, in linea teorica potrebbe succedere che al tavolo delle opposizioni, nell’ambito della trattativa per designare il candidato, possano sedere persone diverse rispetto a Minarelli e Talmelli. Oppure no. Su questo, però, Minarelli è abbastanza ottimista. "Mi aspetto un segnale di continuità, anche in ragione della fase politica che stiamo attraversando e delle interlocuzioni avviate con le altre forze politiche". In effetti, sarebbe un contraccolpo notevole.

Significherebbe in qualche modo ricominciare da capo, dal momento che il Pd resta il maggiore azionista del centrosinistra. Qui siamo nel campo delle ipotesi e della fantapolitica. Di certo ci sono, invece, le altre tappe congressuali. In caso di conferma o in caso di cambio governance nel Pd, si saprà tutto il 15 novembre. Gli aventi diritto al voto sono più di duemila e il termine ultimo per presentare le candidature alla guida del congresso è la fine di ottobre. Fino ad allora, resta in pista anche Minarelli che si spinge anche in una valutazione sull’ultima riunione del tavolo. "Il clima che abbiamo riscontrato l’altra sera – spiega il segretario – è positivo. La convergenza sul fatto che questa città meriti altro rispetto all’attuale amministrazione è totale. Abbiamo convenuto sulla necessità di ‘stringere’ su programmi e candidato". Ma il busillis è sempre lo stesso: uomo o donna?