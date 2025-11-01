Peace at work, la carovana del dialogo

Si è tenuta ieri la tappa del tour nazionale ‘Peace at work - Il lavoro costruisce la pace’. Alle 11 la visita dei membri della presidenza nazionale Acli nella postazione della Carovana della Pace davanti alla ex Chiesa di San Romano. Il presidio della Carovana della Pace Acli è stata punto di incontro con i cittadini, i rappresentanti associazioni e istituzioni, con distribuzione di materiale informativo attivo fino alle 19.

Sempre alle 11, dopo la visita, nel piazzale dell’ex chiesa di San Romano, si è svolto un incontro pubblico. "È un’iniziativa voluta fortemente dall’Acli nazionale che toccherà 70 città italiane – ha spiegato il presidente regionale Acli Paolo Pastorello – e ogni città avrà una propria connotazione nel declinare i temi della pace e della dignità del lavoro". A Ferrara, ultima tappa regionale prima di spostarsi nel Veneto, si sono toccati i concetti del dialogo e della solidarietà come basi per una pace concreta e duratura, così come si è riflettuto sul lavoro come elemento di coesione e giustizia sociale. L’obiettivo della campagna è mobilitare la rete Acli e i territori in un grande percorso civile, sociale e culturale per rafforzare il legame tra impegno sociale, dignità del lavoro e cultura della nonviolenza. Il viaggio si concluderà a Strasburgo il 18 dicembre con un appello europeo per una nuova stagione di dialogo e disarmo. "Il lavoro è un potente strumento di pace – ha affermato l’assessore alle Politiche del lavoro Angela Travagli – e dove c’è lavoro dignitoso, giusto e sicuro, fioriscono il rispetto e la coesione sociale. Come assessorato, a Ferrara stiamo costruendo percorsi concreti per un’occupazione equa e inclusiva, dal contrasto al caporalato al sostegno alle vittime di tratta con il progetto Common Ground".