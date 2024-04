Peccato Vinile, una sera allo Spirito. In onda con Radio Ferrara Centrale

Torna la serata dei dischi in vinile, con una speciale edizione dedicata a Radio Ferrara Centrale, una delle prime radio libere italiane.

L’eventoð 0532.436122. Lo spettacolo inizierà dopo la cena, alle 21,30. È possibile anche partecipare e assistere solo allo spettacolo (fino ad esaurimento posti). Si può intervenire, portando un proprio vinile con un brano scelto da sottoporre alla platea (un brano in tema con le serata). Ma cos’era Radio Ferrara Centrale? Nacque da un’idea di Bob Gelli, nel 1975, quando era proibito trasmettere in sequenza radiofonica: il monopolio di radio e tv era tutto dello Stato italiano, mentre le altre emittenti erano considerate “radio pirata”. Queste trasmettevano di notte, in onde medie: per ascoltarle, i giovani prendevano la macchina e andavano alla ricerca di un punto in cui la trasmissione arrivasse. Così faceva Bob Gelli, che un giorno ebbe un’idea: creare la propria radio pirata, nella sua Ferrara. L’idea maturò in un viaggio in treno a Bologna, dove incontrò Alessandro Caravita. Insieme a Massimo Caselli, rockettaro della prima ora, e Lele Osti, fondarono Radio Ferrara Centrale.