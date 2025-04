Pedalata con la Fiab. Destinazione Gherardi

Continuano le pedalate organizzate da Fiab Ferrara. Domani l’appuntamento è con Al zir dal salam da l’ai, da Ferrara a Gherardi. Classica gita fuori porta, nel giorno della festa di San Giorgio, patrono di Ferrara, tragitto di 65 chilometri andata e ritorno su percorso facile, pianeggiante, su strade poco trafficate. Ritrovo alle 8.45 al punto Bici Fiab – Porta Paola –, partenza alle 9. Arrivo a Gherardi con visita al villaggio del cinema, con diversi murales che rappresentano il cinema del territorio ferrarese (La Donna del fiume, Riso amaro, Il giardino dei Finzi Contini, La casa dalle finestre che ridono ecc.) e i capolavori di Rambaldi: E.T, King Kong. Pranzo a Final di Rero a base di salame ferrarese e Rientro previsto per le 17.30. Iscrizione alla partenza, in caso di maltempo la gita potrebbe essere annullata.