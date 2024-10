‘Pedalata da brividi!’. Così prende il via la settimana della paura

Con la "Pedalata da brividi!" nel parco Toschi, inziativa che si è svolta domenica scorsa, è cominciata la "Settimana paurosa". Si tratta di una manifestazione organizzata dal Comune di Portomaggiore in collaborazione con il mondo del volontariato. Sempre domenica, nell’ambito del ciclo di iniziativa di Halloween, pienone negli spazi di Palazzo Gulinelli, nella biblioteca comunale intitolata a Peppino Impastato per la narrazione con kamishibai sempre a tema Halloween! "E’ stato un successone – commenta soddisfatta il vicesindaco Francesca Molesini –. Grazie a tutti per aver riempito la biblioteca di costumi, risate e allegria". Domani, nella cornice di piazza Umberto I alle 19, ci sarà l’evento intitolato ‘Zucca... che paura!’. Si tratta di un’esposizione di zucche intagliate e finemente decorate, le tre più votate riceveranno alla fine fantastici premi. Ci sarà anche il tradizionale "Dolcetto o scherzetto tour", un tour delle attività commerciali del centro cittadino accompagnati dai ’pelosi mascherati’. L’iniziativa nel segno dei nostri amici a quattro zampe si svolge In collaborazione con Il Porto di Fido. Sarà consegnata a tutti una "mappa", sulla quale saranno elencate tutte le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e che vi aspetteranno con tantissimi dolciumi. Sempre domani in piazza Umberto I (alle 20) torna protagonista la paura, ma sempre per gioco, con "La sposa cadavere", uno spettacolo di ChiaraMenta. Giovedì 31 a Gambulaga, frazione di Portomaggiore, nella Sala Italia alle 19 è in programma la Festa di Halloween. Si tratta di una festa in maschera per bambine e bambini. Un po’ di storia. Halloween (notte di tutti i santi) è una festa cristiana occidentale di origine celtica, associata al macabro, all’orrore e al soprannaturale, che viene osservata in diversi paesi la sera del 31 ottobre, vigilia della festa di Ognissanti.

f. v.