Pedalate di libertà. L’umanità di Bartali

"Abbiamo voluto che questo lavoro fosse presentato proprio oggi, nel Giorno della memoria, perché la quotidianità ci ricorda quanto sia fondamentale non dimenticare. Ed è importante questa ricerca perché ci mostra il grande lavoro fatto da un campione e grande persona, nel silenzio". Così il vicesindaco Vito Salatiello ha introdotto l’appuntamento di Cento con il Giorno della memoria e con protagonista il grande Gino Bartali, fuoriclasse della bicicletta ma in questa veste raccontato nella sua grande umanità dalla giornalista Laura Guerra, che ne ha ripercorso le tappe in uno studio articolato e storico su come Bartali ha saputo usare la sua notorietà per salvare tante vite umane, non solo ebrei. Il primogenito del ciclista Andrea aveva già iniziato a raccontare qualcosa delle poche cose che gli aveva detto il padre, perchè voleva che gli fosse riconosciuto il titolo di ‘Giusto tra le nazioni’. Uno studio che per la giornalista è durato più di 10 anni al fianco del figlio. E così ieri pomeriggio in sala Zarri, sono state raccontate ‘Pedalate di libertà’. Presente tra gli alti anche Damiano Bonvicini, un giovane di Dosso, guida al museo di Felonica, che ha relazionato sul periodo dal 43 fino al 44 e alla liberazione di Firenze.

re. fe.