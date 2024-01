"Pediatria di Cona, grazie alla segnalazione miglioreremo il servizio"

Caro Carlino,

in merito alla lettera pubblicata dal titolo ’Molto deluso dai servizi della Pediatria di Cona’, l’Azienda esprime rammarico e si scusa con la famiglia per i disagi percepiti. Non disponendo di tutti gli elementi necessari non è possibile dare una risposta puntuale ai singoli problemi enunciati, ma si prenderà spunto dalla segnalazione per migliorare ulteriormente il livello dei servizi e la relativa accoglienza. Per una corretta informazione si fa comunque presente che il servizio di Endocrinologia pediatrica è presente all’interno dell’ospedale di Cona con l’apporto di una specialista dedicata, di un’altra in formazione e con la preziosa collaborazione settimanale di un endocrinologo e diabetologo di comprovata esperienza. Sono attualmente attivi un ambulatorio dedicato di diabetologia ed endocrinologia settimanalmente e un punto di ascolto telefonico per bambini diabetici in monitoraggio terapeutico, associato ad attività volte all’umanizzazione ed integrazione, in collaborazione con le associazioni di volontariato. I medici di reparto sono tutti specialisti in Pediatria; collaborano alle attività anche gli specialisti in formazione ma qualsiasi loro attività è supervisionata dai medici strutturati. Dispiace se in periodi di elevata pressione assistenziale, come durante le epidemie di influenza complicata e bronchioliti, il carico di lavoro del personale può avere reso più veloci e sbrigativi i rapporti. Un’informazione diretta, tempestiva e costruttiva di eventuali momenti di difficoltà da parte delle famiglie ricoverate è sempre di grande aiuto per sostenere i processi di miglioramento in atto. Le stanze sono dotate di televisori a disposizione gratuita dei bambini ricoverati e delle loro famiglie, i pasti dei bambini sono gratuiti come anche quelli delle madri in allattamento esclusivo, mentre per il genitore che assiste il bambino non è prevista l’erogazione del pasto.

Ufficio Comunicazione

Azienda Usl Ferrara

CULTURA, PESARO CAPITALE

PERCHÉ NON FERRARA?

Caro Carlino,

ho visto che Pesaro è la città della cultura 2024. Senza nulla togliere a Pesaro mi pare ci fossero città più storiche tra cui Ferrara a cui dare questo titolo. Noi siamo sicuramente penalizzati dai troppi restauri di chiese e palazzi post terremoto che sono ancora in corso, vedi Cattedrale, che i turisti non possono ammirare. Speriamo che prima o poi anche Ferrara possa fregiarsi di questo importante evento!

M. Fantini