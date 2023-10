Pedoni con il fiato sospeso. Auto a tutto gas e monopattini: "Via Garibaldi, più controlli"

All’inizio della strada la telecamera c’è, ben visibile. "Se passi rischi una multa salata, quasi di cento euro", indica l’occhio elettronico Gianni Bui, dalla porta del negozio ’Divina Follia’, la vetrina accesa in via Garibaldi. "Possono passare solo i residenti, solo chi è autorizzato", aggiunge. E’ intenso il traffico la mattina, mentre cade un po’ di pioggia. Intenso e c’è qualcuno che ha il piede pesante sul pedale dell’acceleratore, a toccare con la lancetta anche i 70 in quella strada dove vige il divieto di 30 chilometri all’ora. "I vigili urbani passano, i controlli ci sono – aggiunge il commerciante –, ma non puoi essere sempre qui, con gli occhi aperti".

Ne sanno qualcosa i pedoni, i residenti, gli stessi negozianti. "Quando usciamo, quando valichiamo la porta – affermano ad una sola voce Simonetta Cardinali e Lisa Zemella, dal bancone di Metroquadro negozio che ha alle spalle una storia che affonda in 40 anni di stoffa, abiti, camicie e cappotti – dobbiamo guardare sempre se c’è qualcuno che arriva". Non solo auto, fanno paura i monopattini che nonostante la stretta annunciata dal governo sfrecciano, la targa e il caschetto ancora un miraggio nel cielo grigio di ieri mattina. Ha acceso i riflettori su questa strada, assai frequentata, il consigliere del Pd Davide Nanni che ha rivolto un’interrogazione alla giunta sul traffico ed anche su un altro fenomeno, quello della sosta abusiva. Ha chiesto al Comune di fare accertamenti con la Polizia Locale e di far rispettare i divieti di fermata presenti in orario diurno e notturno. "Una tutela – sottolinea – per i i residenti che hanno a disposizione stalli di sosta riservati. Via Garibaldi – precisa – fa parte della Ztl ‘comparto A’ ed è una ‘Zona 30’ da anni. Nonostante ciò spesso è attraversata da auto, furgoni e motorini non sempre rispettosi dei limiti di velocità e delle limitazioni alla sosta, con seri rischi per la sicurezza dei pedoni e ciclisti che la percorrono quotidianamente". Di sicurezza parla anche Camilla Voghenzi, titolare de ’I fiori di Matilde’. Dice: "Vanno veloci, troppo veloci, corrono come fulmini. E qui ci sono famiglie con bambini, tanti bambini. Anche io ho una figlia e ho paura". Dietro il bancone del ferramenta c’è Giancarla Balboni, quell’attività commerciale rappresenta un capitolo di una città ancorata alle radici. E’ lì, in via Garibaldi, dal 1952. Lei ha varcato la porta per prendere le redini del negozio nel 1985. Il suo incubo, come quello dei suoi colleghi, sono i monopattini. "Sfrecciano, non li senti arrivare. Sono pericolosi", precisa. A denunciare un altro fenomeno ad alto rischio è Anila Gkioka, dipendente del salone di parrucchiere atelier Hair Haus. "In questi pochi metri le auto a volte vanno anche contromano", le sue parole. Il tratto incriminato è quello all’incrocio con via Aldighieri. Un tratto sul quale punta il dito anche Adalinda Busoli, titolare del negozio ’La lente’ una vetrina accesa da 30 anni, che aggiunge. "Non ci sono solo gli automobilisti che sfrecciano, qui i ladri di biciclette non mancano. Anzi. Ne hanno rubate due a me, una alla mia dipendente. Il mio socio è corso dietro un ladro che si stava già allontanando sulla due ruote. L’ha visto e ha fatto appena in tempo ad intervenire". Passa un’auto dei vigili urbani, qualche commerciante li conosce, li saluta. "Magari dovrebbero fare controlli in borghese", il consiglio veloce di un commerciante, è tempo di servire un cliente.