Pedoni investiti, morti in aumento

Le strade del territorio estense si sa purtroppo che sono tra le più pericolose. Lo raccontano anno dopo anno i dati che vengono raccolti da Istat e Osservatori vari. Resta purtroppo un problema gravissimo: le strada della provincia di Ferrara sono le meno sicure dell’Emilia-Romagna.

Gli ultimi numeri forniti da Istat a livello provinciale riguardano il 2021 e mettono la provincia al primo posto in Emilia Romagna per indice di mortalità (il rapporto tra il numero di morti e il numero di incidenti stradali con lesioni, moltiplicato per cento) con un indice complessivo di 7.5, rispetto, ad esempio, al 4.6 della provincia di Ravenna, la seconda più pericolosa della regione e una media regionale di 2.9.

Nel 2021 sono accaduti 107 incidenti con feriti, che sono costati la vita a otto persone e lesioni più o meno gravi a 165. Numeri più recenti, dei primi mesi del 2023, riguardano invece i pedoni morti a seguito di un investimento, forniti dall’Osservatorio di Asaps e che fanno registrare, purtroppo a gennaio scorso un notevole incremento di pedoni deceduti dopo essere stati investiti: 88 su base nazionale al primo marzo, 51 solo a gennaio rispetto ai 31 dello stesso mese 2022.

Tra questi anche Massimo Molinari, 71 anni, ucciso il 22 gennaio scorso a Migliarino lungo la strada provinciale 68, quando è stato investito da un’auto, una Volkswagen Tiguan condotta da un cinquantanovenne di Ferrara. L’impatto fu piuttosto violento: il pedone caricato sul cofano del suv e poi piombato violentemente a terra. Il conducente dell’auto si è fermato subito a prestare soccorso.