Pedopornografia, la sentenza. File proibiti nella chat Telegram, condannato a un anno e mezzo

Quei trenta file con scene di sesso tra adulti e bambini tra i 4 e i 10 anni sono costati cari a un uomo di 47 anni, finito a processo dopo una segnalazione partita dagli Stati Uniti. Ieri, al termine della discussione, i giudici del collegio lo hanno condanato a un anno e mezzo di reclusione (oltre a 1.600 euro di multa) per i reati di detenzione e cessione di materiale pedopornografico. La pena inflitta all’imputato – ridotta grazie al beneficio concesso dalla scelta del rito abbreviato – ricalca quanto chiesto in requisitoria dal pubblico ministero Stefano Longhi.

Nel corso della requisitoria, il magistrato ha ricostruito la fase delle indagini, illustrando il ritrovamento delle prime 22 immagini (scaricate su Google drive) a seguito della segnalazione di un ente Usa che si occupa di tutela dei minori e la scoperta degli ulteriori otto video in una chat di Telegram. "Non era una chat aperta – ha puntualizzato il pm –, ma una comunicazione one to one". Da qui la recente modifica del capo di imputazione da diffusione (a più persone) a cessione di materiale pedopornografico, fattispecie che prevede una pena meno severa. Nella conversazione, prosegue Longhi, "l’utente sconosciuto chiede all’imputato i materiali che gli interessano e la trasmissione avviene nel giro di pochi minuti". Secondo il pubblico ministero, quindi, non esiste "nessun ragionevole dubbio sul fatto che sia stato lui ad aver creato l’accont", così come non ce ne sarebbero riguardo al fatto che fosse "consapevole che si trattasse di materiale pedopornografico". La procura, nel chiedere la condanna, ha infine sottolineato "l’evidente interesse per la pedopornografia che induce l’imputato ad acquisire e condividere il materiale con terzi".

L’arringa della difesa ha fatto leva su una serie di dubbi e presunte carenze nell’attività di indagine sull’accaduto. L’avvocato Barbara Renzulli ha infatti puntato il dito contro alcune attività "indispensabili" che "non sono state svolte", tra cui gli accertamenti sugli "accessi del mio assistito agli account". Il focus si è poi spostato su un "dispositivo misterioso" dal quale qualcuno avrebbe utilizzato Telegram a distanza e all’insaputa del 47enne. "Il mio assistito – ha aggiunto il difensore – non ha scaricato quel materiale, è distrutto e non se ne capacita. Qualcun altro, che nessuno ha mai cercato, ha messo le mani su questo materiale". Insomma, ha concluso il legale chiedendo l’assoluzione, "le prove sono tutt’altro che certe e il mio assistito ha la sola colpa di essere distratto". Tale ricostruzione sembra però non avere convinto i giudici che, dopo una breve camera di consiglio, hanno emesso una sentenza di condanna.