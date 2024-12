Pedopornografia, una cattura in città

Sono accusati di aver adescato una ragazza appena tredicenne attraverso una piattaforma di giochi online. Una contestazione per la quale quattro persone sono state raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Uno degli arresti è stato eseguito dai carabinieri in città. Le indagini sono scaturite dalla denuncia della madre della giovane che si è accorta che la figlia intratteneva alcune chat molto spinte con un ragazzo molto più grande. Gli accertamenti svolti dal nucleo investigativo dei carabinieri di Viterbo, sotto la direzione della procura di Roma, hanno permesso di accertare che l’uomo avrebbe avvicinato la ragazzina attraverso un’applicazione di gioco e, una volta carpita la sua fiducia, l’avrebbe indotta a scaricare ulteriori app di incontri e di messaggistica e alcune chat criptate. La situazione ha preso una piega ancora più grave nel momento in cui, ulteriori accertamenti svolti sugli account della giovane e sul suo smartphone, hanno consentito di scoprire che non era l’unico coinvolto. Dai rilievi degli investigatori è emerso che la giovane avrebbe avuto contatti anche con altri tre uomini che, con le medesime modalità, l’avrebbero inizialmente circuita fingendosi suoi coetanei e, successivamente, costretta a realizzare foto e video pedopornografici. Dalle indagini è emerso che la ragazzina sarebbe stata costretta a rapporti sessuali in video-chat che si concludevano solo una volta soddisfatto l’adulto di turno che, in qualche occasione, si è spinto anche a chiedere il coinvolgimento dei fratellini più piccoli della giovane.