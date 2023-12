Pedopornografia, uomo nei guai

La segnalazione è partita da oltre Atlantico. Da quell’input realtivo a un computer e un indirizzo IP scattato dagli Stati Uniti, la polizia postale ha avviato un’ampia indagine su un giro di pedopornografia che è arrivata a lambire anche un ferrarese di 46 anni, ora a processo per detenzione di materiale pedopornografico. Attraverso una perquisizione informatica, gli agenti della Postale hanno trovato otto video con contenuti espliciti relativi a minorenni diffusi dall’imputato tramite Telegram e altri ventidue file su Google Drive. L’indagine, avviata nel 2022, è approdata ieri in tribunale davanti al collegio giudicante. Il caso è stato aggiornato al 4 aprile per entrare nel vivo del dibattimento.