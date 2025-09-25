Pendolari, finita l’odissea. L’ex Mof riapre a ottobre: "Stop alla caccia allo stallo, avremo 550 posti auto"

Ex Mof: e quindi riuscimmo a riveder gli stalli. Così Dante saluterebbe la notizia della riapertura del ’parcheggione’. La comunicazione è arrivata, come di consueto, via social dal sindaco Alan Fabbri: "Dal primo ottobre riapriamo tutto il parcheggio Ex-Mof. Avremo 550 posti auto, 11 posti per bus turistici, in un’area destinata a diventare un polmone verde per la città grazie all’impianto di 170 nuovi alberi. Mancano all’appello solo le aree verdi perimetrali sul lato di Corso Isonzo, i percorsi pedonali e il nuovo ingresso al parcheggio, che saranno ultimati nelle prossime settimane. I parcheggi continueranno ad essere gratuiti". Una comunicazione che si attendeva da tempo e anche una risposta alle critiche degli ultimi mesi. Dopo l’aumento delle tariffe dei parcheggi e i lavori all’ex Mof, che avevano ridotto i posti auto, non erano mancati gli attacchi via social e non solo contro l’amministrazione. Anche i dubbi che serpeggiavano sul fatto che l’ex Mof restasse gratuito, avevano generato polemiche poi rivelatesi infondate. In ogni caso, pendolari e turisti potranno tirare un sospiro di sollievo, perché da sempre il ’parcheggione’ è un modo per contenere i costi da parte di lavoratori e studenti, che frequentano ogni giorno il centro cittadino. Anche ieri gli operai erano al lavoro per sistemare gli stalli e mettere a dimora nuove piante, che hanno letteralmente cambiato il volto di quella che un tempo era una distesa di asfalto un po’ bruttina. Così era l’ex Mof fino a qualche tempo fa. In attesa che venga completamente riaperto, anche ieri è andata in scena la caccia al posteggio. Almeno quattro o cinque auto con le quattro frecce in attesa che si liberasse uno stallo. "Scusi, se ne sta andando", chiede uno studente quando vede un anziano a passeggio nell’ex Mof. Ma è solo un falso allarme: "No, sono a piedi, sto tornando a casa". Ad osservare la scena Luca Zavarisa che invece ha trovato un parcheggio: "Ho preso diverse multe durante l’estate – racconta –, perché non trovavo mai un posto libero. Il motivo? L’ex Mof era per metà chiuso e le serate dei locali alla Darsena, richiamavano parecchia gente. Così per i residenti della zona trovare uno stallo era quasi impossibile. Certo, la Darsena è diventata più bella con i lavori del Comune, ma non dimentichiamoci dei parcheggi. Le tariffe aumentate? Su questo non sarei così critico: a Bologna sono molto più alte. I lavori dell’ex Mof comunque sono durati anche troppo". Non è d’accordo Paolo Bergamini: "Questa è stata l’unica amministrazione che ha sistemato alcune zone degradate della città. In passato abbiamo visto poco. Pochi parcheggi? In zona stadio ce ne sono tanti, poi si fanno due passi a piedi". Valeria Ricci punta l’indice sui pochi posteggi e sulla carenza di mezzi pubblici: "La sera abbiamo il corso di ballo qui vicino all’ex Mof ma le mie compagne di corso fanno fatica a trovare posto. Così posteggiano lontano e hanno paura dei brutti incontri. Per il resto, mi tocca di prendere il taxi per andare in centro. Perchè? I mezzi pubblici hanno pochissime corse". Dall’ex Mof basta spostarsi in piazza Travaglio dove nei primi mesi del 2026 spariranno i parcheggi per fare spazio a un giardino con fontana. "Il progetto mi piace – sottolinea Adriana Derigi –. Basta col cemento, vogliamo più verde". Leonardo Orlandi difende il parcheggio di piazza Travaglio: "È utile ai clienti dei negozi. É un posteggio ’scambiatore’ per me essenziale. Non ci voleva questo progetto: via San Romano è una strada già in sofferenza. E noi ambulanti? Non sappiamo ancora dove ci sposteranno". Per Natascia Tsaryk "togliere i parcheggi non aiuterà di certo le attività di via San Romano". Un commerciante, Sandro Benini, è favorevole alla riqualificazione: "I posti aiuto verranno spostati di venti metri, non ci saranno effetti negativi per noi".