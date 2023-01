Penitenziaria e Arma Solidarietà al Sant’Anna

Anche quest’anno, come da tradizione, si è svolta l’iniziativa benefica ‘La befana del poliziotto penitenziario’ (foto in alto). L’evento è organizzato dalla casa circondariale, in collaborazione con l’azienda ospedaliero-universitaria. Una rappresentanza di agenti della polizia penitenziaria dell’Arginone – diretto da Maria Nicoletta Toscani, con il comando di Annalisa Gadaleta – si è recata a Cona per portare giochi e doni ai piccoli pazienti ospiti dei reparti pediatrici. Alla consegna – insieme Giuliana Fabbri, sub commissario sanitario – era presente il referente assistente coordinatore Francesco Tucci, accompagnato da una delegazione della Penitenziaria. "Un doveroso grazie – commenta la dott.ssa Monica Calamai, direttrice generale dell’azienda Usl e del Sant’Anna– va alla polizia penitenziaria che, con la sua generosità, è riuscita a portare un sorriso ai nostri piccoli pazienti".

In continuità con quanto avvenuto negli scorsi anni il raggruppamento carabinieri della biodiversità del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari ha organizzato ‘La Befana della biodiversità’, al Sant’Anna. L’iniziativa vuole sensibilizzare e promuovere la cultura della sostenibilità ambientale, avvicinando alla biodiversità i bambini ricoverati, i loro familiari e il personale sanitario che opera negli ospedali ed è promossa a livello nazionale dal comando unità forestali ambientali e agroalimentari dell’Arma. I doni consistono in gadget, tra cui materiale didattico-educativo sul tema dell’ambiente e della biodiversità, zainetti e borracce riutilizzabili. Gli zainetti contenenti i gadget sono stati consegnati dal tenente colonnello Giovanni Nobili a Giuliana Fabbri, presente in rappresentanza della direzione strategica, con la promessa di una stretta collaborazione futura. "Sensibilizzare e sviluppare interesse per l’importanza e valorizzazione di un corretto rapporto tra le attività umane e la natura, attraverso l’uso sostenibile delle risorse, nell’ottica di tutela dell’ambiente è uno dei regali più importanti da donare alle future generazioni" ha commentato Calamai – ringrazio per questa preziosa iniziativa il reparto di carabinieri biodiversità di Punta Marina".