Pensando agli eventi di Natale. Rubino: "Ancora esclusi"

CENTO

Archiviati gli eventi di settembre, si guarda avanti, ormai, verso Natale ed è la Proloco di Cento, a parlare del mancato coinvolgimento (ad oggi) da parte del Comune ma anche di spese per i cittadini. "Nei soli quindici giorni di settembre l’Amministrazione ha speso molto di più dei 40mila euro della convenzione annuale con i quali realizzavamo tutti gli eventi dell’anno – spiega Daniele Rubino, presidente della Proloco – e ora hanno fatto uscire una procedura negoziata a invito, da 20mila euro per gli eventi natalizi. Noi ad oggi non siamo stati invitati a partecipare e ancora una volta ci domandiamo il motivo. Tutto considerando che da tanti anni ci occupavamo noi della gestione della pista di pattinaggio, dei mercatini, piccoli concerti e della befana da oltre 30 anni, distribuendo migliaia di calze e facendo giochi in piazza. In questo bando ancora l’unica novità è la richiesta di organizzare un capodanno in piazza". Esclusione della Proloco e dei suoi volontari o qualche problema nelle comunicazioni? "Ad ora non abbiamo ricevuto l’invito a partecipare e ribadiamo la nostra piena disponibilità a collaborare con il Comune – prosegue – anche molti di questi eventi facevano parte della convezione che c’era con proloco e dei 40mila euro che ora sono stati spesi tutti ed oltre, solo per i 15 giorni degli eventi di settembre. Guardando le delibere, infatti, il totale è di 47.408 euro e mancano voci come la fornitura elettrica straordinaria, l’energia consumata, il costo della manodopera. In quel totale pagato dal Comune, ci sono 2000 euro di noleggio delle transenne, 4117 euro di safety e security, 7505 euro di spettacoli, 26.230 di service audio e luci, 1000 euro di contributo per lo Sbaracco e 5884 euro di siae, tutte cose che invece pagava sempre Proloco. In più, anche 671 euro per un presentatore, cifra finora mai pagata. Diversa dai 38.000 euro dichiarati dal sindaco Edoardo Accorsi e alta se si pensa che la Proloco con i 40mila euro realizzava tutti gli eventi dell’anno". E commenta. "Un Settembre organizzato dal Comune e Fiera affidata ad un privato – conclude – la Proloco non avrebbe fatto certamente peggio visto il numero inferiore di stand e che le due novità lanciate non hanno brillato, cioè l’area giochi per bambini messa a pagamento e l’area Vegan con due stand. Avevamo più espositori anche in periodo di covid, abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per la piazza cercando di valorizzare il nostro bel salotto e non riempirlo solamente di stand, solo per dirne un paio. Hanno tolto a Proloco e al volontariato, con un risultato che a mio parere non è stato migliore e spendendo ben di più".

Laura Guerra