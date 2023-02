‘Anna Frank: un sogno interrotto’ è un progetto coreografico del gruppo Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara che sarà rappresentato oggi alle 18.30 al Ridotto del teatro Comunale nell’ambito delle manifestazioni della Giornata della Memoria. "Ci riproviamo a rappresentare un libro e con la stessa emozione di quando abbiamo affrontato il progetto ‘La Memoria rende liberi’ – così i promotori –. Dalle nostre emozioni infatti parte anche questa ‘RappresentAzione’ dopo la lettura del Diario di Anna Frank. La rappresentazione di un libro così importante attraverso il gesto per dare ancora più valore alle parole che hanno già in loro la verità della storia". Silvia Bottoni, la coreografa ha riletto il libro e mentre scorrevano le pagine vedeva le parole trasformarsi in movimenti perché si muovevano pensieri, sensazioni, emozioni. Perché in questo particolare momento storico è più che mai necessario ripristinare la verità storica e ricordare, divulgare e coinvolgere affinché sempre più persone riflettano sul più grave sterminio del secolo e si possa insegnare alle giovani generazioni che non devono mai più tornare tempi di odio e di guerra. Così ha preso vita il progetto coreografico liberamente tratto da Il Diario di Anna Frank.