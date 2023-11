Pensieri sconvenienti, le poesie di Aria regalano emozioni

Raccontano emozioni, trasformandole in versi musicali, le poesie di Francesca Aria Poltronieri raccolte nel libro “Pensieri sconvenienti” che oggi, alle 17,30, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogheranno con l’autrice Chiara Forlani e Milvia Malservigi. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web

Fieri e intimamente autentici i Pensieri di Francesca Aria Poltronieri. L’autrice attribuisce ai pensieri la specifica di sconvenienti perché il non conveniente, nell’uso meno comune del termine è’innominabile: ciò che conviene occultare e spesso si tace per tanti motivi, non ultimo il pudore personale; perché è faticoso, doloroso, sconveniente esprimere fino in fondo le proprie emozioni. Ma alla fine questo fanno, i versi musicali di Aria. Molte delle sue poesie riverberano come canzoni. E l’amore per la musica filtra da una generazione all’altra. Il volume, infatti, che raccoglie 35 liriche, è dedicato al nonno musicista e maestro di clarinetto e all’adorata madre che l’autrice ha perduto a soli 11 anni. Francesca Aria Poltronieri nasce a Bondeno il 6 Febbraio 1979. Resta orfana di padre a 5 anni e della madre a 11. Cresce con i nonni materni e inizia a scrivere poesie e racconti fin da bambina, vincendo numerosi concorsi letterari nazionali.