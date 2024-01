"Pensioni, debito pubblico e stipendi dei politici"

Caro Carlino,

la lettrice, signora Pasquina Ferrari, nella sua lettera del 25/01/2024, mette in guardia un altro lettore dalla sua “colpevole ignoranza” per aver espresso soddisfazione per l’aumento della pensione perché non di aumento si tratta ma di adeguamento all’inflazione. Io avevo un brutto presentimento in attesa delle decisioni sulle pensioni 2024 ricordando quanto fatto dal trio “NAMORE” (Napolitano, Monti, Renzi) che, nel 2012 e nel 2013, ha bloccato l’adeguamento delle pensioni causa l’alto debito pubblico che nel 2011 era di 1.898 miliardi di euro, poiché nel 2023 il debito pubblico è arrivato a circa 2.850 miliardi di euro ciò mi creava i dubbi di cui sopra. In tale periodo il governo Monti ha incrementato tale debito di 235,48 milioni di euro al giorno per tutta la durata del suo governo – record assoluto mai toccato prima da altri governi - ma, in compenso, da tale data è diventato senatore a vita intascando 180.000 euro annui, mentre dalla mia pensione mancano ogni anno 1.400 euro di mancato adeguamento e analoghe mancanze persistono per migliaia di pensionati. Un’ultima piccola considerazione, per una volta che qualcuno plaude ai nostri politici, a torto o a ragione, lasciamolo nella sua convinzione, sono talmente pochi gli entusiasti… Grazie per la pubblicazione,

Giancarlo Vicentini