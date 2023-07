Pensioni di agosto ritirabili da martedì 1 "Prenotarsi su Whatsapp"

Poste Italiane comunica che in tutti i 98 Uffici Postali della provincia di Ferrara le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da martedì 1. Per una migliore fruizione del servizio, è consigliabile, per il ritiro delle pensioni in contanti, seguire la turnazione alfabetica suggerita nell’avviso specifico posto all’esterno di ciascun Ufficio Postale. Rimane ancora possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il biglietto elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a completare la prenotazione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.poste.it o contattare lo 06 45263322.