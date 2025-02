Pentoloni, alloro, spade e frizzi. Che belli i ’Monumenti aperti’

Ed ecco il primo articolo della classe 4A della scuola primaria ’Giacomo Matteotti’ di Ferrara. Gli alunni hanno scelto di raccontare le loro esperienza come “guide turistiche” della antica Delizia dei Bagni Ducali di Ferrara all’interno della manifestazione “Monumenti Aperti” promossa da Ferrara Off. Una splendida esperienza che sono riusciti a racconbtare in modo eccelso, ulteriore dimostrazione del loro coinvolgimento nell’iniziativa nel segno della storia. E nel nostro campionato di giornalismo. Che dire, andiamo a leggere.

Pentoloni, alloro, spade, frizzi, lazzi e cotillons: la storia degli Estensi diventa una vera “Delizia”.

A spasso nel tempo: alla scoperta dei Bagni Ducali. La 4 A della scuola primaria “Giacomo Matteotti” alle prese con Messisbugo & CO. Una blogger esperta di food, Messisbugo che rincorre un tacchino, un Ercole che si esprime in romanesco e una schiera di animali parlanti, sono solo alcune delle scene a cui gli spettatori hanno potuto assistere visitando la Delizia dei Bagni Ducali di Ferrara, sabato 19 e domenica 20 0ttobre 2024, all’interno della manifestazione “Monumenti aperti”.

La rassegna porta alla scoperta dei luoghi di interesse storico e architettonico, grazie alle visite condotte dagli studenti e dalle studentesse delle scuole primarie e secondarie del territorio. Nonostante la pioggia battente, fin dalle prime ore del mattino, il pubblico si è messo pazientemente in fila per assistere alla rappresentazione dei giovani attori che, dopo tanto studio e tante prove, hanno portato alla ribalta la storia dell’antica Delizia e le gesta dei personaggi dell’epoca.

Oggi la sede, situata in Via Alfonso I D’Este numero 13, ospita alcuni uffici comunali, ma presto si trasformerà nella location del Conservatorio “G. Frescobaldi”. I giovani attori si sono però divertiti a fare un tuffo nel passato riportando la Delizia al suo scopo originario: il piacere e lo svago. In chiave comica gli studenti e le studentesse hanno dato vita ad un vero e proprio flashback facendo rivivere sulla scena i protagonisti dell’epoca: cortigiani e cortigiane, Ercole II, Alfonso D’Este, Messisbugo, Papa Clemente e molti altri, cercando di mantenere il rigore storico, senza dimenticare però di far sorridere il pubblico.

Grazie ai costumi dell’epoca, alle scenografie create dalle insegnanti e… all’AI (molto utile per ricostruire gli antichi scenari), i presenti sono stati catapultati in pieno rinascimento rivivendo l’atmosfera delle feste e dei banchetti che tanto piacevano ai nostri cari Estensi.