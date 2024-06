Per 5 anni affitta alloggi in nero . Evade il fisco per 180mila euro

Tra il 2018 e il 2023 ha percepito oltre 180mila euro in canoni di locazione, senza dichiararli. In sostanza, affittava immobili "in nero" la persona, residente da tempo nel Ferrarese, proprietaria di sedici immobili ubicati tra Codigoro e la vicina Adria, nel Rodigino. A scoprire questa rilevante evasione del settore delle locazioni immobiliari è stata la Guardia di Finanza di Ferrara, a seguito di specifiche verifiche. L’attività svolta dai finanzieri della Tenenza di Codigoro ha preso il via dall’analisi dei dati contenuti nelle banche dati in uso al Corpo dai quali risultava che, pur in mancanza di contratti di locazione registrati, alcuni degli immobili oggetto degli approfondimenti erano provvisti di utenze elettriche intestate a soggetti diversi dal proprietario. I conseguenti accertamenti fiscali, come detto, hanno permesso di quantificare in oltre 180mila euro i canoni di locazione percepiti, negli anni dal 2018 al 2023, e non dichiarati dal titolare degli immobili e di segnalare al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche l’imposta di registro non versata a seguito della mancata registrazione dei contratti. "L’attività svolta dai finanzieri della provincia – spiegano dalle "Fiamme gialle" - conferma le attenzioni rivolte al contrasto di tale fenomeno che, specie con riferimento alle locazioni a favore degli studenti e dei lavoratori "fuori sede", rientra tra le priorità operative del Corpo e dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, i quali hanno costituito un apposito gruppo di lavoro (al quale partecipano anche altri attori istituzionali) che si pone l’obiettivo di individuare i proprietari di case che, sfruttando l’aumentata mobilità delle persone dovuta a motivi di studio o di lavoro e la cronica carenza di immobili destinati alla locazione, si rendono inadempienti al pagamento delle imposte sugli ingenti canoni di affitto riscossi".

Valerio Franzoni