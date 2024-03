"Per chi compra nei nostri negozi, in regalo un uovo di Pasqua"

È partita una nuova iniziativa di Siamo Poggio, legata alle uova di Pasqua per chi compra nei negozi della cittadina. "Frequentiamo le attività del paese – dice subito Francesca Bergami (foto), candidata sindaco – sono la ricchezza della comunità". E così metta avanti questa nuova idea, concretizzandola in questo periodo pasquale, pensando al commercio e ai negozi di vicinato. "A Pasqua tu porta gli scontrini... l’uovo te lo regaliamo noi!": questo è l’invito a tutti i cittadini poggesi che la Bergami e Siamo Poggio rivolgono al territorio. Da oggi al 23 marzo, infatti, si potranno raccogliere gli scontrini degli acquisti fatti negli esercizi commerciali di tutto il territorio per ricevere in dono un uovo di Pasqua da 180 grammi e con sorpresa. "Le prime cinquanta persone che sabato 30 marzo, alle 10.30, in piazza del Popolo, porteranno dieci scontrini diversi di botteghe, bar, supermercato di Poggio Renatico e frazioni riceveranno il goloso regalo pasquale di Siamo Poggio – spiega Francesca Bergami - Il concorso non necessita di adesioni da parte dei negozianti, che non avranno la necessità di illustrare alcun regolamento. Ci tengo a sottolineare che l’uovo non sostituisce quello che si acquista nelle attività ma rappresenta un gesto simbolico". E prosegue nella sua riflessione. "Questa simpatica iniziativa si propone di lanciare un messaggio molto chiaro: compriamo a Poggio Renatico – spiega la candidata sindaca Francesca Bergami -. Il nostro paese gode di una posizione strategica invidiabile, ma proprio essere baricentrico rispetto alle città di Ferrara e Bologna risente della vicinanza di centri commerciali".

Laura Guerra