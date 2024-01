’Per colpa di Gaber’, Labriola:: "Onorato di questo progetto"

"Quell’incontro che portò a scoprire la ‘La ballata del Cerutti’ e poi un progetto con Albertelli". In questi giorni, nella ricorrenza dei 20 anni dalla morte di Giorgio Gaber (foto), si ricorda il Cd e libro ‘Per colpa di Gaber’ di Luigi Albertelli, paroliere di successo: suoi i testi tra i più noti nella storia della canzone italiana. Con un’importante collaborazione di un produttore ferrarese, Tony Labriola insieme a Stefano Govoni della Nada Mas edizioni. "Onorato di aver preso parte a questo prestigioso progetto in ricordo di un grande come Giorgio Gaber – ha detto Tony Labriola – che poi si sofferma su come è nata la collaborazione che poi ha portato alla produzione di ‘Per colpa di Gaber’, iniziato tutto con un incontro. "Ero in giro per lavoro ed incontrai Gatti, giornalista e fotografo, il quale era riuscito a recuperare una registrazione dal vivo della canzone ‘La ballata del Cerutti’ fatta da Gaber in un’esibizione a Valenza in provincia di Alessandria. Un ‘master’ unico ed esclusivo, su cui ci lavorai per produrlo e successivamente lo abbiamo donato alla Fondazione Gaber, quale naturale gesto di eccezionalità del nastro".

Un lavoro esclusivo che poi generò anche l’idea e lavoro conclusivo: "A questo punto incontrai Lugi Albertelli, uno dei più grandi parolieri della canzone italiana, che fu anche il mio produttore, da lì nacque questo progetto che ha portato poi alla pubblicazione di questo libro e Cd sulla storia dell’incontro tra Albertelli e Gaber titolata appunto ‘Per colpa di Gaber’. Nel suolo libro è citato come tutto fu possibile grazie anche al lavoro che feci di recupero di quel ‘master’. Sono orgoglioso di questo progetto per un lavoro di successo nazionale".

Mario Tosatti